Первый автономный патрульный автомобиль в США вышел на улицы Майами
Благодаря искусственному интеллекту и технологиям автономного вождения, новый роботизированный автомобиль PUG способен патрулировать районы с высоким уровнем преступности и передавать собранные данные в командные центры.
Лаборатория Policing Lab совместно с шерифом округа Майами-Дейд представили Police Unmanned Ground Patrol Partner — «Наземного автономного партнера полиции», или просто PUG. Его уже назвали «первым в стране полностью автономным патрульным автомобилем».
В Policing Lab не раскрывают многих технических подробностей, но известно, что PUG создан на базе Ford Police Interceptor Utility и оснащен системой автономного вождения от Perrone Robotics. Это позволяет машине самостоятельно патрулировать районы с повышенной преступностью, служа видимым сдерживающим фактором.
Главное же, что PUG — это мобильная система наблюдения. Он оборудован набором камер, тепловизором, системой распознавания автомобильных номеров и даже дрон-установкой. Все это обеспечивает передачу данных в реальном времени и мгновенные уведомления при обнаружении определенных номеров — например, угнанных автомобилей. В таких случаях система может вызывать офицеров на место происшествия.
Пилотная программа PUG продлится один год. Ее цели — повысить скорость реагирования, укрепить превентивный эффект, улучшить безопасность офицеров и повысить доверие общества к полиции.
Останется ли PUG настоящим прорывом или окажется просто хорошо поставленным экспериментом — покажет время.
