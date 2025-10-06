  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
6 октября, 10:25
Первый автономный патрульный автомобиль в США вышел на улицы Майами

Благодаря искусственному интеллекту и технологиям автономного вождения, новый роботизированный автомобиль PUG способен патрулировать районы с высоким уровнем преступности и передавать собранные данные в командные центры.

PUG / © Policing Lab
PUG / © Policing Lab

Лаборатория Policing Lab совместно с шерифом округа Майами-Дейд представили Police Unmanned Ground Patrol Partner — «Наземного автономного партнера полиции», или просто PUG. Его уже назвали «первым в стране полностью автономным патрульным автомобилем».

PUG / © Policing Lab
PUG / © Policing Lab

В Policing Lab не раскрывают многих технических подробностей, но известно, что PUG создан на базе Ford Police Interceptor Utility и оснащен системой автономного вождения от Perrone Robotics. Это позволяет машине самостоятельно патрулировать районы с повышенной преступностью, служа видимым сдерживающим фактором.

PUG / © Policing Lab
PUG / © Policing Lab

Главное же, что PUG — это мобильная система наблюдения. Он оборудован набором камер, тепловизором, системой распознавания автомобильных номеров и даже дрон-установкой. Все это обеспечивает передачу данных в реальном времени и мгновенные уведомления при обнаружении определенных номеров — например, угнанных автомобилей. В таких случаях система может вызывать офицеров на место происшествия.

Пилотная программа PUG продлится один год. Ее цели — повысить скорость реагирования, укрепить превентивный эффект, улучшить безопасность офицеров и повысить доверие общества к полиции.

Останется ли PUG настоящим прорывом или окажется просто хорошо поставленным экспериментом — покажет время.

4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
5 октября, 17:14
Редакция Naked Science

Научно-фантастический сюрреализм Вадима Кашина

Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.

Sci-Fi
# арт
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-арты
# концепт-дизайнер
# концепт-художник
# научная фантастика
# сюрреализм
3 октября, 14:28
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали тяговую батарею для грузовых беспилотников

Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# батареи
# суперконденсаторы
# технологии
# энергия
