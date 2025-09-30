Новая авария на испытательном стенде: Firefly Aerospace лишилась ракеты Alpha

Снова неудача постигла и без того проблемную ракетную программу американской компании Firefly Aerospace. В понедельник, 29 сентября на испытательном стенде компании в Центральном Техасе в результате пожара погибла первая ступень ракеты Alpha.

Новая авария на испытательном стенде: Firefly Aerospace лишилась ракеты Alpha / © Harold’s Auto Parts

Инженеры проводили испытания перед отправкой ракеты на базу Космических сил Ванденберг в Калифорнии, где ее готовили к запуску с небольшим коммерческим спутником для Lockheed Martin. На стенде в городе Бриггс, штат Техас, проходят огневые проверки четырех двигателей первой ступени и загрузка топлива. Именно во время одной из таких проверок произошла авария. На опубликованных в соцсетях снимках видно, как огненный шар охватывает испытательный стенд, а над территорией Firefly Aerospace поднимается столб черного дыма.

© Harold's Auto Parts

Сгоревшая в понедельник ступень должна была участвовать в седьмом запуске ракеты Alpha — одноразового двухступенчатого носителя, способного выводить на низкую околоземную орбиту груз массой около одной тонны. Этот запуск должен был стать возвращением Alpha в полеты после апрельской аварии, когда двигатель второй ступени выключился раньше времени, не позволив ракете выйти на орбиту и вывести полезную нагрузку. Стоит отметить, что даже до этих событий у Alpha был неоднозначный послужной список: из шести запусков полностью успешными оказались только два.