Новая авария на испытательном стенде: Firefly Aerospace лишилась ракеты Alpha
Снова неудача постигла и без того проблемную ракетную программу американской компании Firefly Aerospace. В понедельник, 29 сентября на испытательном стенде компании в Центральном Техасе в результате пожара погибла первая ступень ракеты Alpha.
Инженеры проводили испытания перед отправкой ракеты на базу Космических сил Ванденберг в Калифорнии, где ее готовили к запуску с небольшим коммерческим спутником для Lockheed Martin. На стенде в городе Бриггс, штат Техас, проходят огневые проверки четырех двигателей первой ступени и загрузка топлива. Именно во время одной из таких проверок произошла авария. На опубликованных в соцсетях снимках видно, как огненный шар охватывает испытательный стенд, а над территорией Firefly Aerospace поднимается столб черного дыма.
Сгоревшая в понедельник ступень должна была участвовать в седьмом запуске ракеты Alpha — одноразового двухступенчатого носителя, способного выводить на низкую околоземную орбиту груз массой около одной тонны. Этот запуск должен был стать возвращением Alpha в полеты после апрельской аварии, когда двигатель второй ступени выключился раньше времени, не позволив ракете выйти на орбиту и вывести полезную нагрузку. Стоит отметить, что даже до этих событий у Alpha был неоднозначный послужной список: из шести запусков полностью успешными оказались только два.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
С помощью специального микроскопа исследователям удалось заснять взаимодействие антибиотика и кишечной палочки. Кадры высокой четкости показали, как препарат разрушает защитные структуры микроорганизма. Открытие может подсказать новые подходы в борьбе с коварными формами бактерий, которые благодаря замедленному метаболизму плохо реагируют на стандартную терапию.
ТЭС на ископаемом топливе — причина смерти многих сотен тысяч человек в год. Их замещение поэтому неизбежно, но вот чем? ВИЭ нестабильны в выработке, из-за чего мы видим страновые блэкауты в Испании и ужесточение правил их ввода в Китае с этого года. Атом, напротив, крайне стабилен. Только вот при текущем сценарии использования ядерного топлива разведанные запасы урана слишком малы, чтобы быть долгосрочной основой для недорогой энергии. Пока их хватает, а что будет завтра? Именно ответу на этот вопрос и посвящены два страхующих друг друга прорывных российских проекта по замыканию топливного цикла.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
