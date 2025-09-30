Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Летающий арсенал»: ВВС США задумались о проекте стелс-самолета с десятками ракет «воздух—воздух»

Концепт стелс-самолета / © USAF

Недавно высокопоставленный представитель ВВС США сообщил изданию Air & Space Forces Magazine, что идея подобного «арсенал-самолет» рассматривается на случай конфликта высокой интенсивности с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. Стелс-самолет мог бы быть вооружен «десятками» ракет «воздух—воздух».

Другой бывший высокопоставленный офицер ВВС, отметил, что ранее у создания воздушно-воздушной версии B-21 Raider «не было убедительного аргумента», хотя такие идеи и обсуждались. Однако перспектива воздушной войны с Китаем и стремительное развитие его авиационных возможностей, похоже, изменила эту точку зрения.

Исследование пока находится на ранней стадии, но уже само по себе интересно, что ВВС рассматривают привлечение других производителей и применение платформ, отличных от B-21 Raider, который сейчас активно проходит этапы летных испытаний.

Базовый оперативный сценарий предполагает, что «арсенал-самолет» обеспечит дополнительные запасы ракет «воздух—воздух» для пилотируемых истребителей — таких как F-22, F-35 и будущий F-47. Истребители будут обнаруживать и указывать цели, после чего поражение будет наноситься дальнобойными ракетами, выпущенными с «арсенал-самолета», действующего с безопасной удаленности. Стоит отметить, что нехватка большого количества ракет «воздух—воздух» у самолетов стала одной из основных претензий экипажей F-35 и F-22.

Для смягчения этой проблемы разрабатываются более компактные ракеты, оптимизированные для внутреннего размещения и с меньшей дальностью. Не уточняется, будет ли «арсенал-самолет» пилотируемым, но идея беспилотного или опционно-пилотируемого варианта B-21 Raider присутствовала в программе с самого начала. К тому же уже ведутся работы над возможным комплементарным дроном для B-21 Raider — изначально он рассматривался как «бомбовый» дрон, однако такая конструкция вполне может быть переосмыслена в пользу воздушного «арсенала».