Олег Гончар
Олег Гончар
23 сентября, 09:32
Опубликованы самые детальные снимки сопел двигателей B-21 Raider

В соцсетях появились свежие снимки, сделанные в момент взлета новейшего стелс-бомбардировщика B-21 Raider. На фотографиях с редкой четкостью видны выхлопные сопла двигателей, которые на первый взгляд напоминают аналогичные элементы у B-2 Spirit.

# B-21 Raider
# авиация
# США
Детальный снимок B-21 Raider / © JarodMHamilton
Детальный снимок B-21 Raider / © JarodMHamilton

Повышенное внимание к этой детали не случайно: форма сопел играет ключевую роль в снижении инфракрасной сигнатуры и, как следствие, заметности самолета. Предполагается, что, как и у B-2, в конструкции используется система смешивания горячих выхлопных газов с холодным воздухом из дополнительных воздухозаборников для понижения температуры струи.

Детальный снимок B-21 Raider / © JarodMHamilton
Детальный снимок B-21 Raider / © JarodMHamilton

Тем не менее, есть и различие: у B-2 сопла выполнены с характерными «зазубринами», тогда как у B-21 Raider они имеют ровный, аккуратный контур.

