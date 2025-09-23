Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Опубликованы самые детальные снимки сопел двигателей B-21 Raider
В соцсетях появились свежие снимки, сделанные в момент взлета новейшего стелс-бомбардировщика B-21 Raider. На фотографиях с редкой четкостью видны выхлопные сопла двигателей, которые на первый взгляд напоминают аналогичные элементы у B-2 Spirit.
Повышенное внимание к этой детали не случайно: форма сопел играет ключевую роль в снижении инфракрасной сигнатуры и, как следствие, заметности самолета. Предполагается, что, как и у B-2, в конструкции используется система смешивания горячих выхлопных газов с холодным воздухом из дополнительных воздухозаборников для понижения температуры струи.
Тем не менее, есть и различие: у B-2 сопла выполнены с характерными «зазубринами», тогда как у B-21 Raider они имеют ровный, аккуратный контур.
