Пентагон заказал у Sikorsky рекордную партию тяжелых вертолетов
Sikorsky, входящая в состав корпорации Lockheed Martin, получила крупнейший в своей истории заказ на тяжелые вертолеты. Пентагон заключил с компанией контракт на сумму 10,9 миллиарда долларов, который предусматривает выпуск до 99 машин CH-53K King Stallion для Корпуса морской пехоты США. Поставки планируются в период с 2029 по 2034 год.
Особенностью соглашения стало объединение пяти отдельных заказов в единый многолетний пакет. Такой шаг позволит Пентагону сэкономить около 1,5 миллиардов долларов, обеспечить стабильность производственной цепочки и зафиксировать цены на комплектующие. В проект вовлечены 267 американских и 17 зарубежных субподрядчиков.
На данный момент морпехи уже получили 20 вертолетов этого типа, еще 63 находятся на разных стадиях сборки. CH-53K King Stallion считается самым мощным вертолетом в арсенале США: он способен перевозить до 15,9 тонны груза внутри фюзеляжа или до 16,33 тонны на внешней подвеске.
Вертолет CH-53K был разработан Sikorsky с учетом современных требований: он предназначен для переброски войск, снабжения и тяжелой техники через районы с высокой угрозой и способен «выживать» в условиях современного боя.
В декабре 2022 года Министерство ВМС США объявило о переходе программы CH-53K к серийному производству. Согласно плану, Корпус морской пехоты должен получить 200 таких машин.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
ТЭС на ископаемом топливе — причина смерти многих сотен тысяч человек в год. Их замещение поэтому неизбежно, но вот чем? ВИЭ нестабильны в выработке, из-за чего мы видим страновые блэкауты в Испании и ужесточение правил их ввода в Китае с этого года. Атом, напротив, крайне стабилен. Только вот при текущем сценарии использования ядерного топлива разведанные запасы урана слишком малы, чтобы быть долгосрочной основой для недорогой энергии. Пока их хватает, а что будет завтра? Именно ответу на этот вопрос и посвящены два страхующих друг друга прорывных российских проекта по замыканию топливного цикла.
Сегодня мировую связь, от интернета до телевидения, обеспечивают оптоволоконные кабели на основе сверхчистого кварцевого стекла. Этот прочный и термостойкий материал незаменим в космической индустрии и микроэлектронике, а его современное производство по золь-гель технологии требует энергоемкой термообработки свыше 1000 градусов Цельсия, что увеличивает себестоимость. Ученые Пермского Политеха разработали методику, сокращающую время этой стадии в шесть раз и снижающую энергозатраты примерно на 80%, что ускорит производство и повысит его эффективность.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
