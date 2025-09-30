Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пентагон заказал у Sikorsky рекордную партию тяжелых вертолетов

Sikorsky, входящая в состав корпорации Lockheed Martin, получила крупнейший в своей истории заказ на тяжелые вертолеты. Пентагон заключил с компанией контракт на сумму 10,9 миллиарда долларов, который предусматривает выпуск до 99 машин CH-53K King Stallion для Корпуса морской пехоты США. Поставки планируются в период с 2029 по 2034 год.

Вертолет CH-53K / © Sikorsky

Особенностью соглашения стало объединение пяти отдельных заказов в единый многолетний пакет. Такой шаг позволит Пентагону сэкономить около 1,5 миллиардов долларов, обеспечить стабильность производственной цепочки и зафиксировать цены на комплектующие. В проект вовлечены 267 американских и 17 зарубежных субподрядчиков.

На данный момент морпехи уже получили 20 вертолетов этого типа, еще 63 находятся на разных стадиях сборки. CH-53K King Stallion считается самым мощным вертолетом в арсенале США: он способен перевозить до 15,9 тонны груза внутри фюзеляжа или до 16,33 тонны на внешней подвеске.

Вертолет CH-53K был разработан Sikorsky с учетом современных требований: он предназначен для переброски войск, снабжения и тяжелой техники через районы с высокой угрозой и способен «выживать» в условиях современного боя.

В декабре 2022 года Министерство ВМС США объявило о переходе программы CH-53K к серийному производству. Согласно плану, Корпус морской пехоты должен получить 200 таких машин.