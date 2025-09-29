  • Добавить в закладки
Олег Гончар

Олег Гончар
Олег Гончар
29 сентября, 09:17
Рейтинг: +694
Посты: 2134

Ракеты как машины: Китай изменит подход к массовому выпуску космических аппаратов

Китайская космическая отрасль переживает тихую, но потенциально революционную трансформацию, которая может сделать производство ракет и спутников столь же эффективным, как сборка автомобилей, утверждают специалисты, участвующие в проекте.

Сообщество
# Китай
# космос
# производство
# ракеты
# технологии
Макеты китайских космических ракет / ©  Shutterstock
Макеты китайских космических ракет / ©  Shutterstock

По данным издания South China Morning Post (SCMP), Поднебесная проводит болезненную структурную реформу в государственной космической промышленности, внедряя новую философию производства — систему «pull» на этапе окончательной сборки. Эта модель вдохновлена принципами бережливого производства, широко применяемого в автомобильной отрасли.

Цель новой системы — массовое производство космических аппаратов не только быстро, но и с гарантированным качеством, снижением затрат и большей гибкостью.

По прогнозам исследователей, глобальная космическая активность будет расти экспоненциально благодаря новым технологиям, и к 2045 году ежегодно на орбиту может выводиться до 170 000 тонн полезной нагрузки. Страна, которая сумеет масштабировать производство космических систем, получит стратегическое преимущество в будущем.

Система «pull» переворачивает привычную логику: вместо того чтобы «продвигать» комплектующие по производственной цепочке, окончательная сборка «тянет» детали от поставщиков строго по мере необходимости и в точном количестве.

Традиционное производство в космической отрасли строилось по системе «push»: детали изготавливаются по прогнозам и графикам, что часто приводило к несоответствиям, задержкам и накоплению запасов.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
29 сентября, 07:55
Игорь Байдов

Ученые объяснили, почему одни книги люди забывают, а другие читают спустя сто лет

Одни романы, едва появившись на свет, мгновенно взрывают чарты книжных рейтингов, но через пару лет о них забывают все, кроме литературоведов. Другие, не так удачно стартовавшие в год публикации, продолжают завоевывать сердца новых читателей даже спустя век. В чем их секрет? Оказывается, разгадка кроется не только в сюжете, но и в самой ткани повествования.

Психология
# искусственный интеллект
# классика
# книги
# литература
# литературные вкусы
