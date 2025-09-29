Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ракеты как машины: Китай изменит подход к массовому выпуску космических аппаратов
Китайская космическая отрасль переживает тихую, но потенциально революционную трансформацию, которая может сделать производство ракет и спутников столь же эффективным, как сборка автомобилей, утверждают специалисты, участвующие в проекте.
По данным издания South China Morning Post (SCMP), Поднебесная проводит болезненную структурную реформу в государственной космической промышленности, внедряя новую философию производства — систему «pull» на этапе окончательной сборки. Эта модель вдохновлена принципами бережливого производства, широко применяемого в автомобильной отрасли.
Цель новой системы — массовое производство космических аппаратов не только быстро, но и с гарантированным качеством, снижением затрат и большей гибкостью.
По прогнозам исследователей, глобальная космическая активность будет расти экспоненциально благодаря новым технологиям, и к 2045 году ежегодно на орбиту может выводиться до 170 000 тонн полезной нагрузки. Страна, которая сумеет масштабировать производство космических систем, получит стратегическое преимущество в будущем.
Система «pull» переворачивает привычную логику: вместо того чтобы «продвигать» комплектующие по производственной цепочке, окончательная сборка «тянет» детали от поставщиков строго по мере необходимости и в точном количестве.
Традиционное производство в космической отрасли строилось по системе «push»: детали изготавливаются по прогнозам и графикам, что часто приводило к несоответствиям, задержкам и накоплению запасов.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Одни романы, едва появившись на свет, мгновенно взрывают чарты книжных рейтингов, но через пару лет о них забывают все, кроме литературоведов. Другие, не так удачно стартовавшие в год публикации, продолжают завоевывать сердца новых читателей даже спустя век. В чем их секрет? Оказывается, разгадка кроется не только в сюжете, но и в самой ткани повествования.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Синдром немогуна: выученная беспомощность
«Ударная» четверка: лучшие боевые вертолеты России и США
Горячая десятка: внедорожники будущего
Героические дети
С точки зрения психоанализа: искусство и кино
Наш собственный космос: что мы узнали об океане за последние 10 лет
Астроинженерия: как заставить звезды пульсировать цитатами Шекспира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии