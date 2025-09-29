Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ракеты как машины: Китай изменит подход к массовому выпуску космических аппаратов

Китайская космическая отрасль переживает тихую, но потенциально революционную трансформацию, которая может сделать производство ракет и спутников столь же эффективным, как сборка автомобилей, утверждают специалисты, участвующие в проекте.

Макеты китайских космических ракет / © Shutterstock

По данным издания South China Morning Post (SCMP), Поднебесная проводит болезненную структурную реформу в государственной космической промышленности, внедряя новую философию производства — систему «pull» на этапе окончательной сборки. Эта модель вдохновлена принципами бережливого производства, широко применяемого в автомобильной отрасли.

Цель новой системы — массовое производство космических аппаратов не только быстро, но и с гарантированным качеством, снижением затрат и большей гибкостью.

По прогнозам исследователей, глобальная космическая активность будет расти экспоненциально благодаря новым технологиям, и к 2045 году ежегодно на орбиту может выводиться до 170 000 тонн полезной нагрузки. Страна, которая сумеет масштабировать производство космических систем, получит стратегическое преимущество в будущем.

Система «pull» переворачивает привычную логику: вместо того чтобы «продвигать» комплектующие по производственной цепочке, окончательная сборка «тянет» детали от поставщиков строго по мере необходимости и в точном количестве.

Традиционное производство в космической отрасли строилось по системе «push»: детали изготавливаются по прогнозам и графикам, что часто приводило к несоответствиям, задержкам и накоплению запасов.