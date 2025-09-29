Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Blue Origin нацелилась на еженедельные пуски New Shepard

Запуск New Shepard / © Blue Origin

Старший вице-президент компании Blue Origin, отвечающий за программу New Shepard, Фил Джойс заявил, что в ближайшие пару лет компания рассчитывает выйти на еженедельные пуски благодаря расширению парка ракет.

По его словам, спрос со стороны клиентов очень высок: продажи осуществляются буквально «каждый день», а очередь заказов уже расписана более чем на год вперед. Сейчас New Shepard запускается примерно раз в месяц — в 2025 году уже состоялось семь полетов.

Цель компании — выйти примерно на один запуск в неделю. Для этого со следующего года в строй введут три новых аппарата New Shepard, которые присоединятся к двум уже используемым для пилотируемых миссий.

Новые аппараты получат обновления для упрощения и удешевления эксплуатации, включая модернизированную версию двигателя BE-3. Этот вариант будет проще в производстве и более надежен в эксплуатации. Внешне новая версия New Shepard будет немного отличаться от нынешней, но подробности Blue Origin пока не раскрывает.

Однако выход на еженедельные полеты упирается в ограничение существующей площадки Launch Site One в Западном Техасе. Компания рассматривает два варианта: расширить ее или открыть новую. Приоритет отдают созданию новой площадки, причем главным образом за пределами США.

Джойс отметил, что клиенты напрямую не просили запусков из других стран, но фактор удобства важен: многие состоятельные пассажиры не хотят тратить полтора дня только на дорогу до Западного Техаса.