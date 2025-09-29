  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
29 сентября, 08:11
Рейтинг: +1059
Посты: 2386

Blue Origin нацелилась на еженедельные пуски New Shepard

Космическая компания Джеффа Безоса собирается резко нарастить количество пусков New Shepard и рассматривает возможность открытия новых стартовых площадок.

Сообщество
# Blue Origin
# New Shepard
# ракеты
Запуск New Shepard / © Blue Origin
Запуск New Shepard / © Blue Origin

Старший вице-президент компании Blue Origin, отвечающий за программу New Shepard, Фил Джойс заявил, что в ближайшие пару лет компания рассчитывает выйти на еженедельные пуски благодаря расширению парка ракет.

По его словам, спрос со стороны клиентов очень высок: продажи осуществляются буквально «каждый день», а очередь заказов уже расписана более чем на год вперед. Сейчас New Shepard запускается примерно раз в месяц — в 2025 году уже состоялось семь полетов.

Цель компании — выйти примерно на один запуск в неделю. Для этого со следующего года в строй введут три новых аппарата New Shepard, которые присоединятся к двум уже используемым для пилотируемых миссий.

Новые аппараты получат обновления для упрощения и удешевления эксплуатации, включая модернизированную версию двигателя BE-3. Этот вариант будет проще в производстве и более надежен в эксплуатации. Внешне новая версия New Shepard будет немного отличаться от нынешней, но подробности Blue Origin пока не раскрывает.

Однако выход на еженедельные полеты упирается в ограничение существующей площадки Launch Site One в Западном Техасе. Компания рассматривает два варианта: расширить ее или открыть новую. Приоритет отдают созданию новой площадки, причем главным образом за пределами США.

Джойс отметил, что клиенты напрямую не просили запусков из других стран, но фактор удобства важен: многие состоятельные пассажиры не хотят тратить полтора дня только на дорогу до Западного Техаса.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Сен
1200
Стоицизм — основа мировоззрения сильных людей
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Сен
600
Введение в лихенологию
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Форум
01 Окт
Бесплатно
Научно-производственный форум «Полимерум-2025»
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Аргументация: правила, ошибки и уловки
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
01 Окт
750
Нейробиология любопытства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
«Чипирование» в нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
КНДР: страна, живущая в трех эпохах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Окт
500
Почему цветы цветные? Экология растительных пигментов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Орбитальный фитнес-зал
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
26 сентября, 10:37
Дарья Губина

В Большом Магеллановом Облаке нашли рекордный по размерам редчайший сверхостаток новой

Повторные новые — новые звезды, которые вспыхивают с интервалом в несколько десятков лет. Разлетающаяся от них материя образует вокруг объекта «пузырь» из вещества. Порой эта сброшенная оболочка достигает гигантских размеров. Астрономы нашли пятую такую структуру за всю историю наблюдений.

Астрономия
# MeerKAT
# белый карлик
# Большое Магелланово облако
# двойная звезда
# остаток сверхновой
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
26 сентября, 11:17
Александр Березин

Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет

Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.

Биология
# Амазония
# биология
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# тропические леса
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые объяснили, почему одни книги люди забывают, а другие читают спустя сто лет

    29 сентября, 07:55

  2. Анализ камня, добытого астронавтами «Аполлона-17», поставил под вопрос всю историю каменистых планет Солнечной системы

    29 сентября, 07:45

  3. Физики впервые детально рассмотрели, как молекулярная структура льда справляется с напряжением от пузырьков газа

    29 сентября, 07:00

  4. Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

    28 сентября, 16:44
Выбор редакции

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

28 сентября, 16:44

Последние комментарии

Timur Horodny
12 секунд назад
Интересная статья. Спасибо!

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Николай Жильцов
1 час назад
Александр, снижение стоимости проезда никак не заставит автовладельцев пересесть на ОТ. Даже бесплатный проезд не поможет, т.к. на автомобилях

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Михаил Константинов
2 часа назад
Roman, к желающим ограничивать чужие репродуктивные свободы нужно применять тот же принцип: ограничивать их собственную репродуктивную свободу.

Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

Сергей Механик
2 часа назад
Иван, понял, спасибо. 👍

Прошли испытания новейшего лазерного комплекса разминирования

Sam Dowson
3 часа назад
"Топ стран с самым быстрым сокращением населения / " - без учета миграции В эти страны?

Рейтинг: страны, население которых сокращается быстрее всего

Rodomir Vasilevski
4 часа назад
Николай,

В NASA уже отобрали 10 астронавтов для полетов на Луну и Марс

Марат Халилов
5 часов назад
В рф и снг воровство, коррупция прежде всего.

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Tim P
6 часов назад
Американцы слизали с советского БОР-4.

Первый многоразовый космический челнок Dream Chaser не полетит к МКС

Tim P
6 часов назад
То есть ты даже не понял о чём говорил Рогозин.

Первый многоразовый космический челнок Dream Chaser не полетит к МКС

Павел Кутузов
6 часов назад
"В ходе экспериментов выяснилось, что при контакте с воздухом жидкий натрий может загореться. С водой — может дать быструю химическую реакцию с

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

Дмитрий Валерьевич
7 часов назад
Григорий, Сапсан не наш, Сапсан - сделали в Германии.

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Doctor Hendrix
8 часов назад
Алексей, ваш аргумент насчет суровости климата несостоятелен. В северном Китае перепады между летними и зимними температурами значительно выше,

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Иван Колупаев
8 часов назад
Сергей, так о способностях лазера обнаруживать мины в статье речи нет. Но если хотите вот материал и на эту тему. Технология несколько иная но лазер

Прошли испытания новейшего лазерного комплекса разминирования

Serjo Djachkowski
9 часов назад
https://en.wikipedia.org/wiki/THTR-300 https://en.wikipedia.org/wiki/HTR-PM https://en.wikipedia.org/wiki/TMSR-LF1 В основном китайские реакторы

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

Serjo Djachkowski
9 часов назад
Юрий, наверное больше что стали использовать свинец как теплоноситель, далее условно завод по выделению плутония и деланию твэлов, ну и как

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

Nikita Lazarenko
9 часов назад
Супер

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

Roman Frolov
10 часов назад
Ничего плохого в том, чтобы указывать женщинам как жить и что делать (и в особенности, чего не делать) я не вижу. У них совершенно иная психология и

Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

Oleg Kuzovov
10 часов назад
Александр, ах да, я ведь чуть не забыл, что реальная Россия у нас ограничивается Москвой и Петроградом. А в наших курмышах ещё недавно на паровозах

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Александр Березин
10 часов назад
Иван, конечно пока только иностранные. Первый вагон для ВСМ только в этом сентябре сварили, раньше 28-го вряд ли кто-то его выпустит на линии. Но

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Антон Романов
10 часов назад
Roman, извини за правду, НО женщины - тоже люди. Задай себе вопрос, Тебе будет приятно если тебя в чем-то ограничат?Или если твоим женщинам(маму,

Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно