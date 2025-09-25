Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новый спутник NOAA впервые зафиксировал естественное солнечное затмение
Когда земные наблюдатели 21 сентября с нетерпением следили за частным солнечным затмением, аппарат GOES-19, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA) также вел наблюдение с орбиты.
С высоты своего положения над Землей бортовой инструмент Compact Coronagraph-1 (CCOR-1) спутника GOES-19 зафиксировал нечто необычное: естественное солнечное затмение, увиденное из космоса.
Обычно CCOR-1 создает собственные «искусственные затмения». Как и любой коронограф, он использует специальный диск, закрывающий солнечный диск, чтобы ученые могли изучать слабое свечение внешней атмосферы Солнца — короны. Но в этот раз именно Луна вклинилась между прибором и Солнцем, и CCOR-1 на короткое время стал свидетелем настоящего космического затмения.
Интересно, что полученное изображение выглядело довольно странно: исчезла не только солнечная поверхность, но и вся корона. Это не была космическая аномалия, а следствие обработки данных. «Обычно каждое изображение, получаемое CCOR-1, — это комбинация короны и яркого солнечного света, рассеянного в телескопе, — объяснил Билл Томпсон из Центра космических полетов имени Годдарда (NASA) в интервью Spaceweather — Модель рассеянного света вычитается, чтобы показать корону. Но во время затмения рассеянный свет исчез, а программа продолжила вычитать его, как будто он все еще был. В итоге исчезло слишком много».
Поскольку CCOR-1 вращается вокруг Земли, Луна время от времени может заслонять Солнце с его точки зрения. Для коронографов, находящихся дальше в космосе — например, обсерватории SOHO в точке Лагранжа L1, — это невозможно: Луна никогда не попадет в их поле зрения. По всей видимости, это первый случай, когда космический коронограф запечатлел естественное солнечное затмение.
Глава Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в интервью отметил, что сейчас Китай и США ведут соревнование за то, кто первым высадится на Луне. До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание».
Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.
Наблюдая за массивным регионом звездообразования IRAS 18134-1942 с помощью радиоинтерферометра ALMA и комплекса телескопов VLA, ученые впервые увидели процесс рождения массивной звезды и показали, как газ, находящийся на расстоянии тысяч астрономических единиц от центра облака, постепенно движется к протозвезде.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Невероятное вторжение: как крупнейшая в истории армия съела сама себя
Откуда берутся таблетки: репортаж с завода фармкомпании «Гедеон Рихтер»
CES 2017: главные новинки
Farewell to GPS: неочевидные последствия отключения бесплатного сервиса
Загадка антивещества
«Вашингтонская карусель»: НЛО над столицей
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии