Новый спутник NOAA впервые зафиксировал естественное солнечное затмение

Когда земные наблюдатели 21 сентября с нетерпением следили за частным солнечным затмением, аппарат GOES-19, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA) также вел наблюдение с орбиты.

Спутник NOAA зафиксировал естественное солнечное затмение / © NOAA

С высоты своего положения над Землей бортовой инструмент Compact Coronagraph-1 (CCOR-1) спутника GOES-19 зафиксировал нечто необычное: естественное солнечное затмение, увиденное из космоса.

Обычно CCOR-1 создает собственные «искусственные затмения». Как и любой коронограф, он использует специальный диск, закрывающий солнечный диск, чтобы ученые могли изучать слабое свечение внешней атмосферы Солнца — короны. Но в этот раз именно Луна вклинилась между прибором и Солнцем, и CCOR-1 на короткое время стал свидетелем настоящего космического затмения.

© NOAA

Интересно, что полученное изображение выглядело довольно странно: исчезла не только солнечная поверхность, но и вся корона. Это не была космическая аномалия, а следствие обработки данных. «Обычно каждое изображение, получаемое CCOR-1, — это комбинация короны и яркого солнечного света, рассеянного в телескопе, — объяснил Билл Томпсон из Центра космических полетов имени Годдарда (NASA) в интервью Spaceweather — Модель рассеянного света вычитается, чтобы показать корону. Но во время затмения рассеянный свет исчез, а программа продолжила вычитать его, как будто он все еще был. В итоге исчезло слишком много».

Поскольку CCOR-1 вращается вокруг Земли, Луна время от времени может заслонять Солнце с его точки зрения. Для коронографов, находящихся дальше в космосе — например, обсерватории SOHO в точке Лагранжа L1, — это невозможно: Луна никогда не попадет в их поле зрения. По всей видимости, это первый случай, когда космический коронограф запечатлел естественное солнечное затмение.