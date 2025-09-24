Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Крупнейшая организация США по исследованию космоса приготовилась к реорганизации
Центр космических полетов имени Годдарда — крупнейшая организация США по исследованию Земли и космоса, объединяющая ученых, инженеров и техников в Гринбелте, штат Мэриленд — готовится к масштабным изменениям после серьезных сокращений бюджета, предложенных администрацией Трампа.
Согласно внутреннему меморандуму для сотрудников, полученному NASA Watch, центр должен сократить занимаемые площади.
«В отличие от предыдущих крупномасштабных реорганизаций Центра, которые проходили в течение нескольких лет, все запланированные переезды пройдут в течение следующих нескольких месяцев и будут завершены к марту 2026 года», — говорится в документе.
Значение Центра в истории NASA трудно переоценить. Он сыграл ключевую роль в разработке космических телескопов «Джеймс Уэбб» и «Хаббл», а также множества других важных миссий. Тем не менее, его будущее остается неопределенным на фоне стремления администрации Трампа сместить приоритеты агентства с науки на космические исследования.
В бюджете на 2026 финансовый год Белый дом предложил сократить финансирование NASA на 24%, что фактически приведет к отмене десятков текущих и будущих научных проектов и космических миссий.
Это станет крупнейшим за всю историю агентства одногодичным сокращением бюджета, сократив почти наполовину финансирование научных программ NASA. Сам Центр космических полетов имени Годдарда потеряет около половины из своих 1 700 гражданских служащих.
Законодатели уже предупредили, что такие сокращения могут иметь «необратимые последствия для лидерства и возможностей США в космосе». Кроме того, отчет коммерческой лоббистской группы недавно показал, что резкие сокращения бюджета NASA фактически отдают лидерство в космической гонке Китаю.
