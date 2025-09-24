Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Крупнейшая организация США по исследованию космоса приготовилась к реорганизации

Центр космических полетов имени Годдарда — крупнейшая организация США по исследованию Земли и космоса, объединяющая ученых, инженеров и техников в Гринбелте, штат Мэриленд — готовится к масштабным изменениям после серьезных сокращений бюджета, предложенных администрацией Трампа.

Центр космических полетов имени Годдарда / © NASA

Согласно внутреннему меморандуму для сотрудников, полученному NASA Watch, центр должен сократить занимаемые площади.

«В отличие от предыдущих крупномасштабных реорганизаций Центра, которые проходили в течение нескольких лет, все запланированные переезды пройдут в течение следующих нескольких месяцев и будут завершены к марту 2026 года», — говорится в документе.

Значение Центра в истории NASA трудно переоценить. Он сыграл ключевую роль в разработке космических телескопов «Джеймс Уэбб» и «Хаббл», а также множества других важных миссий. Тем не менее, его будущее остается неопределенным на фоне стремления администрации Трампа сместить приоритеты агентства с науки на космические исследования.

В бюджете на 2026 финансовый год Белый дом предложил сократить финансирование NASA на 24%, что фактически приведет к отмене десятков текущих и будущих научных проектов и космических миссий.

Это станет крупнейшим за всю историю агентства одногодичным сокращением бюджета, сократив почти наполовину финансирование научных программ NASA. Сам Центр космических полетов имени Годдарда потеряет около половины из своих 1 700 гражданских служащих.

Законодатели уже предупредили, что такие сокращения могут иметь «необратимые последствия для лидерства и возможностей США в космосе». Кроме того, отчет коммерческой лоббистской группы недавно показал, что резкие сокращения бюджета NASA фактически отдают лидерство в космической гонке Китаю.