Юлия Николаева
Юлия Николаева
24 сентября, 08:57
Рейтинг: +47
Посты: 78

Карта: уровень заболеваемости раком по странам 

Рак — одна из ведущих причин смертности в мире, однако его распространенность сильно различается в разных странах.

# биология
# медицина
# рак
Карта: уровень заболеваемости раком по странам / © Visualcapitalist
Карта: уровень заболеваемости раком по странам / © Visualcapitalist

На инфографике показаны возрастные стандартизированные показатели заболеваемости раком более чем в 180 странах, что позволяет увидеть существенные различия между регионами. Понимание этих различий помогает оценить, как на риск заболевания влияют образ жизни, окружающая среда и качество медицинской статистики.

Карта: уровень заболеваемости раком по странам / © Visualcapitalist
Карта: уровень заболеваемости раком по странам / © Visualcapitalist

Источник данных для визуализации — Всемирный фонд исследований рака (World Cancer Research Fund, WCRF). Показатели представлены в виде возрастных стандартизированных коэффициентов (ASR) на 100 000 человек, что позволяет корректно сравнивать страны с разной возрастной структурой населения.

Карта: уровень заболеваемости раком по странам / © Visualcapitalist
Карта: уровень заболеваемости раком по странам / © Visualcapitalist

Австралия и Новая Зеландия имеют самые высокие показатели заболеваемости раком в мире, в основном из-за интенсивного воздействия ультрафиолетового излучения, что приводит к большему числу случаев меланомы.

Напротив, во многих странах с низким и средним уровнем дохода показатели заболеваемости раком существенно ниже. Например, в Индии (99), Судане (96) и Нигере (84) показатели заметно уступают мировым лидерам. Низкие цифры не всегда означают меньшую распространенность рака, но могут отражать различия в диагностике и учете случаев заболевания.

Существует убедительная связь между высоким уровнем дохода и более высокими показателями заболеваемости раком, что объясняется более точной диагностикой и качественным учетом случаев.

