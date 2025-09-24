Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Карта: уровень заболеваемости раком по странам
Рак — одна из ведущих причин смертности в мире, однако его распространенность сильно различается в разных странах.
На инфографике показаны возрастные стандартизированные показатели заболеваемости раком более чем в 180 странах, что позволяет увидеть существенные различия между регионами. Понимание этих различий помогает оценить, как на риск заболевания влияют образ жизни, окружающая среда и качество медицинской статистики.
Источник данных для визуализации — Всемирный фонд исследований рака (World Cancer Research Fund, WCRF). Показатели представлены в виде возрастных стандартизированных коэффициентов (ASR) на 100 000 человек, что позволяет корректно сравнивать страны с разной возрастной структурой населения.
Австралия и Новая Зеландия имеют самые высокие показатели заболеваемости раком в мире, в основном из-за интенсивного воздействия ультрафиолетового излучения, что приводит к большему числу случаев меланомы.
Напротив, во многих странах с низким и средним уровнем дохода показатели заболеваемости раком существенно ниже. Например, в Индии (99), Судане (96) и Нигере (84) показатели заметно уступают мировым лидерам. Низкие цифры не всегда означают меньшую распространенность рака, но могут отражать различия в диагностике и учете случаев заболевания.
Существует убедительная связь между высоким уровнем дохода и более высокими показателями заболеваемости раком, что объясняется более точной диагностикой и качественным учетом случаев.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
Под раскаленной поверхностью Венеры существуют подземные тоннели, пробитые лавой. К такому выводу пришла международная команда планетологов, изучившая архивные данные. Образования оказались огромными, ученые не ожидали увидеть ничего подобного.
Психологи ТюмГУ выявили, что женщины-родители подростков испытывают более высокий уровень родительского стресса, чем мужчины, из-за большей вовлеченности в родительство и чувства потери контроля над жизнью. Несмотря на использование большего числа стратегий совладания (копинга), таких как конфронтация или избегание, они реже прибегают к поиску социальной поддержки и менее довольны своей родительской ролью.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
SpaceX выпустила симулятор ручной стыковки корабля Crew Dragon с МКС
Разгадка парадокса Ферми: самопожирание цивилизаций или вариант Циолковского?
Как искусственный интеллект спасет отечественное ЖКХ
Что общего у квантовой физики и воли человека? Интервью с Алексеем Кавокиным
Дети-маугли
Биография Солнечной системы
С точки зрения науки: медитация
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии