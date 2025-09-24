Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Иран впервые поставил в Россию газовую турбину

Иран впервые поставил в Россию газовую турбину собственного производства. Об этом рассказал иранский министр энергетики Аббас Алиабади.

Газовая турбина иранского производства / © MAPNA

Как сообщает Tehran Times, в Россию из Ирана также экспортировали генераторы и другое электрооборудование. Кроме того, Иран отремонтировал для России авиационные двигатели.

Современную газовую турбину произвела иранская фирма MAPNA. Вероятно, речь идет о турбине MGT-70 — улучшенной версии турбин V94.2. В ней усовершенствовали конструкцию, сделав камеру сгорания более прочной и улучшив тракт горячего газа. Также в турбине модернизировали систему охлаждения.

В октябре 2022 года Россия подписала соглашение, по которому Иран должен поставить 40 газовых турбин. Перед этим российские власти внесли газовые турбины MGT-70 в список оборудования, необлагающегося налогом на добавленную стоимость.

Долгие годы газовые турбины в Россию поставляли Siemens и другие западные компании, однако экспорт прекратился в 2022 году. Тогда Россия постепенно стала налаживать собственное производство газовых турбин большой мощности. Сейчас этим занимаются «Силовые машины» и Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в госкорпорацию «Ростех».

Однако внутренний спрос значительно превышает совокупный объем изготавливаемых газовых и паровых турбин российского производства. По словам аналитика компании Kept Сергея Роженко, отечественные мощности позволяют выпускать не более 1-2 гигаватт газовых и 3-4 гигаватт паровых турбин в год.