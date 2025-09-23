Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Глава «Роскосмоса» сообщил, сколько ракет запустят в России в течение 10 лет
В России в ближайшее десятилетие планируется произвести и запустить около 300 ракет — в среднем по 20–30 ежегодно. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на пленарной сессии форума «Микроэлектроника-2025».
По его словам, национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации» включает восемь федеральных программ. В рамках этих планов предполагается создать порядка тысячи космических аппаратов, причем каждый из них содержит до двух тысяч радиоэлектронных компонентов отечественного производства.
«За десять лет мы должны выпустить и вывести на орбиту 300 ракет, то есть от 20 до 30 в год. К этому добавляется система наземного управления и, что особенно важно, потребительские терминалы — десятки, а то и сотни тысяч устройств, которые будут приобретать конечные пользователи», — отметил Баканов.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Кратероподобное образование в Северном море, у берегов Великобритании, уже несколько десятилетий не дает покоя научному сообществу. Идут горячие споры о происхождении структуры. Одни ученые полагают, что это результат импактного события. Другие списывают все на земные процессы. Точку в вопросе поставила международная команда геологов.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Новый телескоп NASA расскажет о рождении Вселенной и будет искать внеземную органику
5 самых длинных фильмов в мире
Великое злодеяние: психология геноцида
5 удивительных сферических видеопанорам от AirPano
5 самых красивых явлений природы
Разбор полетов: как Naked Science и «Новая газета» считали смертность от коронавируса в Москве
Идеальный личный транспорт в кризис: провинциальный тест-драйв электромобиля
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии