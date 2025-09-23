Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Глава «Роскосмоса» сообщил, сколько ракет запустят в России в течение 10 лет

В России в ближайшее десятилетие планируется произвести и запустить около 300 ракет — в среднем по 20–30 ежегодно. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на пленарной сессии форума «Микроэлектроника-2025».

Пуск ракеты «Ангара-А5» / © «Роскосмос»

По его словам, национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации» включает восемь федеральных программ. В рамках этих планов предполагается создать порядка тысячи космических аппаратов, причем каждый из них содержит до двух тысяч радиоэлектронных компонентов отечественного производства.

«За десять лет мы должны выпустить и вывести на орбиту 300 ракет, то есть от 20 до 30 в год. К этому добавляется система наземного управления и, что особенно важно, потребительские терминалы — десятки, а то и сотни тысяч устройств, которые будут приобретать конечные пользователи», — отметил Баканов.