Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»

В Сети появились фотографии ранее неизвестного китайского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), построенного по аэродинамической схеме «летающее крыло» с двумя реактивными двигателями. Его запечатлели на площадке ежегодного авиасалона в Чанчуне, который пройдет с 19 по 23 сентября.

Новый большой китайский беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло», замеченный на площадке ежегодного авиасалона в Чанчуне / © Weibo

Хотя подробности о новом БПЛА пока ограничены, ясно, что китайская авиационная промышленность разрабатывает все более широкий спектр беспилотных летательных аппаратов, построенных по аэродинамической схеме «летающее крыло», включая беспилотные боевые платформы и высотные беспилотники для сбора разведданных.

Новый большой китайский беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло», замеченный на площадке ежегодного авиасалона в Чанчуне / © Weibo

Судя по снимкам, опубликованным в Сети, дрон украшен как минимум с одной стороны логотипом Китайской академии наук и больше напоминает опытный образец, чем макет. В центре корпуса заметен спинной «горб», к которому по бокам примыкают воздухозаборники. Если взглянуть на беспилотный летательный аппарат сзади, можно увидеть два отдельных выхлопных отверстия.

Наличие воздухозаборников и выхлопных отверстий может указывать на двигатели, расположенные в верхней полусфере центрального корпуса. Беспилотный летательный аппарат имеет ряд особенностей, в целом соответствующих концепту малозаметности, включая «скулу» вдоль передней кромки центральной части фюзеляжа и форму воздухозаборников двигателей. При этом выхлопные трубы утоплены в корпус, но практически не скрыты.

На снимках сзади также заметны заклепки и другие крепежные элементы, расположенные не полностью заподлицо, а также различные швы и выступы на корпусе и крыльях, что может негативно повлиять на эффективную площадь рассеивания.

Если на снимках действительно показан опытный образец, то отдельные элементы его конструкции могут не отражать окончательную конфигурацию.