Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»
В Сети появились фотографии ранее неизвестного китайского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), построенного по аэродинамической схеме «летающее крыло» с двумя реактивными двигателями. Его запечатлели на площадке ежегодного авиасалона в Чанчуне, который пройдет с 19 по 23 сентября.
Хотя подробности о новом БПЛА пока ограничены, ясно, что китайская авиационная промышленность разрабатывает все более широкий спектр беспилотных летательных аппаратов, построенных по аэродинамической схеме «летающее крыло», включая беспилотные боевые платформы и высотные беспилотники для сбора разведданных.
Судя по снимкам, опубликованным в Сети, дрон украшен как минимум с одной стороны логотипом Китайской академии наук и больше напоминает опытный образец, чем макет. В центре корпуса заметен спинной «горб», к которому по бокам примыкают воздухозаборники. Если взглянуть на беспилотный летательный аппарат сзади, можно увидеть два отдельных выхлопных отверстия.
Наличие воздухозаборников и выхлопных отверстий может указывать на двигатели, расположенные в верхней полусфере центрального корпуса. Беспилотный летательный аппарат имеет ряд особенностей, в целом соответствующих концепту малозаметности, включая «скулу» вдоль передней кромки центральной части фюзеляжа и форму воздухозаборников двигателей. При этом выхлопные трубы утоплены в корпус, но практически не скрыты.
На снимках сзади также заметны заклепки и другие крепежные элементы, расположенные не полностью заподлицо, а также различные швы и выступы на корпусе и крыльях, что может негативно повлиять на эффективную площадь рассеивания.
Если на снимках действительно показан опытный образец, то отдельные элементы его конструкции могут не отражать окончательную конфигурацию.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Граница между меловым и палеогеновым периодами в геологической летописи выделяется не только повышенным содержанием иридия по сравнению с окружающими пластами. Породы над ней разительно отличаются от пород под ней: в них больше органики, а структура слоев характерна для совершенно иного гидрологического режима. Это обычно объясняют глобальными изменениями климата после падения Чиксулубского метеорита. В новой научной работе американские геологи с палеонтологами предложили еще один фактор, который был очевиден, но редко учитывался, — отсутствие крупных травоядных животных.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Лучший в мире детектор темной материи вступил в строй
Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?
Суд за крымское наследство
С точки зрения науки: медитация
Тигран Великий: взлет и падение империи между двух морей
Гаджеты и дети: давать нельзя запретить
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии