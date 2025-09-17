  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
17 сентября, 07:37
Рейтинг: +685
Посты: 1689

В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»

В Сети появились фотографии ранее неизвестного китайского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), построенного по аэродинамической схеме «летающее крыло» с двумя реактивными двигателями. Его запечатлели на площадке ежегодного авиасалона в Чанчуне, который пройдет с 19 по 23 сентября.

Сообщество
# авиация
# Китай
# технологии
Новый большой китайский беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло», замеченный на площадке ежегодного авиасалона в Чанчуне / © Weibo
Новый большой китайский беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло», замеченный на площадке ежегодного авиасалона в Чанчуне / © Weibo

Хотя подробности о новом БПЛА пока ограничены, ясно, что китайская авиационная промышленность разрабатывает все более широкий спектр беспилотных летательных аппаратов, построенных по аэродинамической схеме «летающее крыло», включая беспилотные боевые платформы и высотные беспилотники для сбора разведданных.

Новый большой китайский беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло», замеченный на площадке ежегодного авиасалона в Чанчуне / © Weibo
Новый большой китайский беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло», замеченный на площадке ежегодного авиасалона в Чанчуне / © Weibo

Судя по снимкам, опубликованным в Сети, дрон украшен как минимум с одной стороны логотипом Китайской академии наук и больше напоминает опытный образец, чем макет. В центре корпуса заметен спинной «горб», к которому по бокам примыкают воздухозаборники. Если взглянуть на беспилотный летательный аппарат сзади, можно увидеть два отдельных выхлопных отверстия.

Наличие воздухозаборников и выхлопных отверстий может указывать на двигатели, расположенные в верхней полусфере центрального корпуса. Беспилотный летательный аппарат имеет ряд особенностей, в целом соответствующих концепту малозаметности, включая «скулу» вдоль передней кромки центральной части фюзеляжа и форму воздухозаборников двигателей. При этом выхлопные трубы утоплены в корпус, но практически не скрыты.

На снимках сзади также заметны заклепки и другие крепежные элементы, расположенные не полностью заподлицо, а также различные швы и выступы на корпусе и крыльях, что может негативно повлиять на эффективную площадь рассеивания.

Если на снимках действительно показан опытный образец, то отдельные элементы его конструкции могут не отражать окончательную конфигурацию.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Сергей Механик
Сергей Механик
4 минуты назад
-
0
+
Интересно, а пассажирские беспилотники планируются в будущем? 😳
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Независимость Центральной Америки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Московское метро. Начало
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Сен
2500
Эксперименты вселенского масштаба
Прямая речь
Москва
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Вторые. История космических дублеров
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Нейрогенетика: как современная генетическая диагностика перевернула неврологический мир
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Анатомия робототехники
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Котики в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Толковый словарь Ожегова: от бумажного тома к цифровой эпохе
Ельцин Центр
Екатеринбург
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Мосты Обводного канала: эстетика и конструкция переправ «серого пояса» Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
16 сентября, 13:58
Василий Парфенов

Исчезновение динозавров определило различия в геологии палеогенового и мелового периодов

Граница между меловым и палеогеновым периодами в геологической летописи выделяется не только повышенным содержанием иридия по сравнению с окружающими пластами. Породы над ней разительно отличаются от пород под ней: в них больше органики, а структура слоев характерна для совершенно иного гидрологического режима. Это обычно объясняют глобальными изменениями климата после падения Чиксулубского метеорита. В новой научной работе американские геологи с палеонтологами предложили еще один фактор, который был очевиден, но редко учитывался, — отсутствие крупных травоядных животных.

Биология
# геология
# динозавры
# Мел-палеогеновое вымирание
# экосистема
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Исчезновение динозавров определило различия в геологии палеогенового и мелового периодов

    16 сентября, 13:58

  2. Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

    16 сентября, 13:21

  3. Названия рек и озер в Новгородско-Псковских землях связали с дославянской эпохой

    16 сентября, 12:39

  4. Виртуальный велосипед помог реальным пациентам в реабилитации после инсульта

    16 сентября, 12:27
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

Юлия Николаева
2 минуты назад
Сергей, конечно, есть и такие проекты.

В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»

Сергей Механик
4 минуты назад
Интересно, а пассажирские беспилотники планируются в будущем? 😳

В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»

Salohuddin Akram
19 минут назад
J, 👊😂

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Dmitry P
2 часа назад
Nikita, ага, это же на айфон снимали... Какое фото ещё? Явление выглядит как изменение яркости на графике, а не фоткой. Вы далеки от темы, и от науки в

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Алекс Ф
2 часа назад
Фаризон, Хотеть не вредно.

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Николай Гобов
4 часа назад
Стёпа, не знаю, как там в Америке и Канаде, но в скрепоносной основной источник тепловой энергии - печное отопление! А основными потребителем

Рейтинг крупнейших экономик мира по потреблению электроэнергии на душу населения

Фаризон С
4 часа назад
Сергей, польский царевич законный претендент, ты в своем уме, это был вообще никто, ты случайно не из поляков, пся крев

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Фаризон С
4 часа назад
tab, революция была неизбежна , как восход солнца, а как можно свергнуть самих себя, ты в своем уме, идиотизм

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Фаризон С
5 часов назад
tab, революция была неизбежна, как восход солнца

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Фаризон С
5 часов назад
tab, историю надо учить по советским учебникам, их никто не опроверг

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Фаризон С
5 часов назад
tab, царизм никакая не уникальная система, а неуклюжая, ее сломать было не трудно и нужно

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Фаризон С
5 часов назад
Михаил, а какую тебе еще энергию, антигравитационную

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Фаризон С
5 часов назад
Victor, это заслуга советского образования, а не царского

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Фаризон С
5 часов назад
Алекс, хотели бы

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Фаризон С
5 часов назад
Merkva, спокойно читал западную прессу, а что удивительного

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Фаризон С
5 часов назад
Причина в превосходстве социалистической системы управления над капиталистической

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

J M
5 часов назад
Decay, а то ж они не знают в каком климате живут. И первое здание у себя строят, бедолаги.

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Иван Колупаев
6 часов назад
skygoo, а десятый полет когда Старшип вывел на орбиту макеты спутников вы проспали? 😁 И уж высоты 60-80 км где происходит разделение ступеней Старшип

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

skygoo _
7 часов назад
Старшип ни разу толком не взлетел выше 50 км, какие ещё полеты до планет, вы о чём?? 🤣

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Наталья Васильева
10 часов назад
журавлёв, надо строить то, что разумно и полезно, а не тешить идиотское тщеславие.

Jeddah Tower: как Саудовская Аравия решила построить самое высокое здание в мире и преодолеть километровый рубеж

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно