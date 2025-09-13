Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Глава «Роскосмоса» пообещал нарастить темпы запуска отечественных ракет
Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что ведомство планирует до конца этого года провести как минимум восемь запусков и выйти на темп более 20 пусков в год.
По словам Баканова, последний запуск грузового корабля «Прогресс МС-32» к МКС, который состоялся вечером 11 сентября 2025 года — стал пятым с Байконура и двенадцатым для России в 2025 году.
Стоит отметить, что в прошлом году «Роскосмос» провел 17 запусков. Это меньше, чем в 2023 году (19), 2022-м (22) и 2021-м (25).
Однако вскоре число стартов начнет расти, поскольку Россия планирует построить собственную космическую станцию и создать спутниковую группировку для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.
Кроме того, в конце этого года перспективная двухступенчатая российская ракета среднего класса «Союз-5» должна выполнить первый полет. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) до 17 тонн полезной нагрузки. Согласно планам госкорпорации, ракета должна стать коммерчески успешной и привлечь зарубежных клиентов.
По последним данным, «Союз-5» сможет запускать полезную нагрузку по цене 300 тысяч рублей за килограмм. Для сравнения: запуск одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту частично многоразовой ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX обходится в 2 939 долларов США, или более 240 тысяч рублей по текущему курсу.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
