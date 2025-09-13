Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Глава «Роскосмоса» пообещал нарастить темпы запуска отечественных ракет

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что ведомство планирует до конца этого года провести как минимум восемь запусков и выйти на темп более 20 пусков в год.

Старт грузового корабля «Прогресс МС-32» / © «Роскосмос»

По словам Баканова, последний запуск грузового корабля «Прогресс МС-32» к МКС, который состоялся вечером 11 сентября 2025 года — стал пятым с Байконура и двенадцатым для России в 2025 году.

Стоит отметить, что в прошлом году «Роскосмос» провел 17 запусков. Это меньше, чем в 2023 году (19), 2022-м (22) и 2021-м (25).

Однако вскоре число стартов начнет расти, поскольку Россия планирует построить собственную космическую станцию и создать спутниковую группировку для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.

Кроме того, в конце этого года перспективная двухступенчатая российская ракета среднего класса «Союз-5» должна выполнить первый полет. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) до 17 тонн полезной нагрузки. Согласно планам госкорпорации, ракета должна стать коммерчески успешной и привлечь зарубежных клиентов.

По последним данным, «Союз-5» сможет запускать полезную нагрузку по цене 300 тысяч рублей за килограмм. Для сравнения: запуск одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту частично многоразовой ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX обходится в 2 939 долларов США, или более 240 тысяч рублей по текущему курсу.