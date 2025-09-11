Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Байконуре появится новый международный космодром вне российской юрисдикции
На международном космическом форуме Space Days Kazakhstan 2025, который проходит сейчас в Алматы (Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби) и Байконуре, представили инициативу New Spaceport.
Проект предполагает создание площадки для вывода космических аппаратов на орбиту и возвращения грузов на Землю. Концепт представили представители АО «Национальный центр космических исследований и технологий», частной компании Aspire Launch Ltd и АО «НК „Kazakh Invest“⁰».
Ранее премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов сообщил о намерение создать на территории Байконура, освобожденной из-под российской аренды, специальную экономическую зону. На площади в 1747 квадратных километров планируется развивать казахстанские и зарубежные космические стартапы.
Хотя проект находится на ранней стадии разработки, его уже рассматривают как первый шаг к открытию Байконура для иностранных компаний вне рамок соглашения с Россией 1994 года.
Казахстан таким образом демонстрирует готовность изменить подход к использованию Байконура, укрепляя международное сотрудничество в космической сфере. На данный момент большинство инициатив находится на уровне переговоров и меморандумов, но правительство среднеазиатской страны уже определило стратегический курс на развитие отрасли.
