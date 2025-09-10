  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 сентября, 15:58
Рейтинг: +43
Посты: 98

Связанная с Биллом Гейтсом компания получает выгоду от депортационной программы Трампа

Билл Гейтс оказался одним из интересантов программы массовой депортации президента США Дональда Трампа. Связанная с ним компания обслуживает депортационные рейсы.

# гейтс
# США
# Трамп
Билл Гейтс / © Forbes 
Билл Гейтс / © Forbes 

Как сообщает HuffPost, Гейтс владеет долей Signature Aviation. Это сеть частных авиационных терминалов, обслуживающих в том числе иммиграционные рейсы. 

Частные чартерные авиаперевозчики, нанятые Службой иммиграции и таможенного контроля для перевозки задержанных иммигрантов регулярно пользуются услугами Signature. Компания предоставляет наземные бригады, топливо, трапы для посадки и ангары для самолетов на сотнях аэропортов по всему миру, в основном в США.

Правозащитники и активисты следят за депортационными рейсами, а также компаниями, получающими с этого прибыль. Они отмечают, что доля Гейтса в Signature противоречит его гуманитарной деятельности, включающей поддержку множества НКО, которые занимаются вопросами иммиграции. По их мнению, без компаний вроде Signature, массовая депортационная программа Трампа не смогла бы взлететь.

Активами Гейтса и фонда Gates Foundation Trust управляет частная компания Cascade Investment. В 2021 году Cascade вместе с двумя партнерами выкупила Signature за 4,7 миллиарда долларов, увеличив свою долю до 30%. 

Гейтс публично не комментировал роль Signature Aviation в обслуживании депортационных рейсов. Однако в одном из аэропортов, связанном с иммиграционными рейсами, компания постаралась сделать свой брендинг менее заметным. 

Издание отмечает, что неясно, насколько Гейтс знает о своей доле в Signature, а также ее роли в массовой депортации. В прошлом, когда Гейтса спросили о покупке сельскохозяйственных угодий, он ответил, что все решения принимаются его профессиональной инвестиционной командой. 

9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
8 сентября, 20:06
Evgenia Vavilova

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.

Физика
# жидкие кристаллы
# квантовые системы
# поляризация
# темпоральные кристаллы
9 сентября, 12:47
Александр Березин

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
# технологии
6 сентября, 16:25
Evgenia Vavilova

Химики смогли добиться разложения водорода при комнатной температуре

Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.

Химия
# водород
# Золото
# катализаторы
# молекулярный водород
# Ультрафиолет
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
