Связанная с Биллом Гейтсом компания получает выгоду от депортационной программы Трампа
Билл Гейтс оказался одним из интересантов программы массовой депортации президента США Дональда Трампа. Связанная с ним компания обслуживает депортационные рейсы.
Как сообщает HuffPost, Гейтс владеет долей Signature Aviation. Это сеть частных авиационных терминалов, обслуживающих в том числе иммиграционные рейсы.
Частные чартерные авиаперевозчики, нанятые Службой иммиграции и таможенного контроля для перевозки задержанных иммигрантов регулярно пользуются услугами Signature. Компания предоставляет наземные бригады, топливо, трапы для посадки и ангары для самолетов на сотнях аэропортов по всему миру, в основном в США.
Правозащитники и активисты следят за депортационными рейсами, а также компаниями, получающими с этого прибыль. Они отмечают, что доля Гейтса в Signature противоречит его гуманитарной деятельности, включающей поддержку множества НКО, которые занимаются вопросами иммиграции. По их мнению, без компаний вроде Signature, массовая депортационная программа Трампа не смогла бы взлететь.
Активами Гейтса и фонда Gates Foundation Trust управляет частная компания Cascade Investment. В 2021 году Cascade вместе с двумя партнерами выкупила Signature за 4,7 миллиарда долларов, увеличив свою долю до 30%.
Гейтс публично не комментировал роль Signature Aviation в обслуживании депортационных рейсов. Однако в одном из аэропортов, связанном с иммиграционными рейсами, компания постаралась сделать свой брендинг менее заметным.
Издание отмечает, что неясно, насколько Гейтс знает о своей доле в Signature, а также ее роли в массовой депортации. В прошлом, когда Гейтса спросили о покупке сельскохозяйственных угодий, он ответил, что все решения принимаются его профессиональной инвестиционной командой.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
