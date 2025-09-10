Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Связанная с Биллом Гейтсом компания получает выгоду от депортационной программы Трампа

Билл Гейтс / © Forbes

Как сообщает HuffPost, Гейтс владеет долей Signature Aviation. Это сеть частных авиационных терминалов, обслуживающих в том числе иммиграционные рейсы.

Частные чартерные авиаперевозчики, нанятые Службой иммиграции и таможенного контроля для перевозки задержанных иммигрантов регулярно пользуются услугами Signature. Компания предоставляет наземные бригады, топливо, трапы для посадки и ангары для самолетов на сотнях аэропортов по всему миру, в основном в США.

Правозащитники и активисты следят за депортационными рейсами, а также компаниями, получающими с этого прибыль. Они отмечают, что доля Гейтса в Signature противоречит его гуманитарной деятельности, включающей поддержку множества НКО, которые занимаются вопросами иммиграции. По их мнению, без компаний вроде Signature, массовая депортационная программа Трампа не смогла бы взлететь.

Активами Гейтса и фонда Gates Foundation Trust управляет частная компания Cascade Investment. В 2021 году Cascade вместе с двумя партнерами выкупила Signature за 4,7 миллиарда долларов, увеличив свою долю до 30%.

Гейтс публично не комментировал роль Signature Aviation в обслуживании депортационных рейсов. Однако в одном из аэропортов, связанном с иммиграционными рейсами, компания постаралась сделать свой брендинг менее заметным.

Издание отмечает, что неясно, насколько Гейтс знает о своей доле в Signature, а также ее роли в массовой депортации. В прошлом, когда Гейтса спросили о покупке сельскохозяйственных угодий, он ответил, что все решения принимаются его профессиональной инвестиционной командой.