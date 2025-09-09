Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Исследование показало, что программисты, использующие ИИ, провоцируют рост проблем с безопасностью
Искусственный интеллект имеет известные проблемы с точностью генерирования данных, поэтому неудивительно, что его использование в качестве помощника при программировании создает множество проблем с безопасностью.
Как показало новое исследование компании Apiiro, занимающееся компьютерной безопасностью, разработчики, использующие ИИ, создают в десять раз больше проблем для безопасности, чем их коллеги, не использующие эту технологию. Проанализировав код тысяч разработчиков и десятки тысяч репозиториев (место, где хранятся данные), сотрудники Apiiro обнаружили, что разработчики, использующие ИИ, действительно пишут код в три–четыре раза быстрее. Но именно скорость и приводит к появлению брешей в системе безопасности.
По иронии судьбы, некоторые «преимущества» программирования с использованием ИИ, по-видимому, стали причинами этих проблем. Анализ Apiiro показал, что количество синтаксических ошибок сократилось на 76%, а количество логических ошибок (неисправного кода, приводящего к некорректной работе программы) — более чем на 60%.
Однако компромисс оказался серьезным: количество случаев повышения привилегий, или кода, позволяющего злоумышленнику получить более высокий уровень доступа к системе, чем ему положено, выросло на 322%. Количество проблем с архитектурным проектированием, в свою очередь, увеличилось на 153%. Другими словами, ИИ исправляет опечатки, но создает «бомбы замедленного действия».
Тем не менее, такие компании, как Coinbase, Shopify и Duolingo, теперь требуют от своих сотрудников использовать искусственный интеллект. Эта проблема не только создает гораздо больше уязвимостей безопасности, но и увеличивает нагрузку для тех, кто отвечает за их устранение.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
