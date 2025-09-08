Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай терпит миллиардные убытки из-за солнечных панелей
Министерство промышленности Китая потребовало, чтобы компании из сектора солнечной энергетики сократили избыточные мощности. Министерство ожидает, что бизнес ужесточит регулирование и снизит чрезмерную конкуренцию.
Reuters сообщает, что в августе ведомство призвало компании содействовать здоровому и устойчивому развитию отрасли. Сектору стоит отказаться от демпинга цен, вызванного избытком продукции.
Как отмечает Financial Times, власти Китая обеспокоены, что перепроизводство также создает напряженность с торговыми партнерами, так как компании пытаются продавать излишки за границу.
По данным финансовой компании Wind, в первом полугодии 2025-го года убытки шести крупнейших китайских производителей солнечных ячеек и панелей выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 20,2 млрд юаней (2,8 млрд долларов США).
По данным Natixis, в 2024 году китайские заводы произвели 588 гигаватт солнечных элементов. Это превышает как внутренний (277 гигаватт), так и зарубежный спрос (174 гигаватт). При этом, заводы работали лишь на 54% мощности.
На Китай приходится примерно 90% мирового производства солнечных элементов. Власти страны хотели уменьшить зависимость от импортного ископаемого топлива, заменив его собственной возобновляемой энергией, но падение доходов показало, что Пекин не может остановить демпинг цен и перепроизводство.
Страны Азии, включая Китай, продолжают строить угольные электростанции. Солнечная и ветровая энергия дешевеет, но крайне сложно создать ее запас на случай непредвиденных ситуаций. Ветряки и фотоэлементы технически не могут запасать энергию солнца или ветра на две недели. В качестве накопителя можно использовать внешний литиевый аккумулятор, но это слишком дорого.
