Цифровой трихолог: пермские ученые разработали систему диагностики состояния волос

Покупая дорогие шампуни и сыворотки в надежде остановить выпадение волос, миллионы россиян тратят деньги впустую, не понимая истинной причины проблемы. Если истончение вызвано естественным старением луковиц, то косметика бессильна, а если это симптом заболевания, то требуется серьезная терапия. Перед специалистом стоит сложная задача: субъективный визуальный осмотр недостаточно точный, а аппаратные методы диагностики часто недоступны из-за их сложности и высокой стоимости. Ученые ПГМУ им. академика Вагнера и ПНИПУ создали программу, которая решает эту проблему, анализируя ключевые параметры волос и определяя их соответствие возрастной норме. Это позволяет врачу сразу выбрать верную тактику лечения, а пациенту — перестать тратить деньги на средства, которые не помогут.

Выпадение волос в 2025 году стало проблемой для каждого третьего взрослого россиянина. За 38,28% скрываются миллионы людей, которые годами тратят деньги на бесполезные средства — только за 2024 год продажи сывороток против выпадения выросли на 97%, массажеров для кожи головы — на 700%. При этом шампуни и масла для этой цели покупают на 13% чаще, чем специальные лечебные комплексы, не подозревая, что решать вопрос нужно не в косметическом магазине, а в кабинете врача.

Однако даже специалистам сложно отличить естественное старение от симптома заболевания. Один врач видит возрастную норму, другой — патологию, третий советует просто сменить шампунь.

При этом проблема стремительно молодеет: если раньше с выпадением волос обычно сталкивались после 35 лет, то сегодня трихологи принимают 20-30-летних пациентов и отмечают рост обращений среди подростков.

Науке хорошо известны основные причины выпадения волос — от генетической предрасположенности и гормональных влияний до различных заболеваний и факторов внешней среды, однако практически отсутствуют исследования, описывающие, как должны выглядеть волосы здорового человека в разном возрасте. Существующие работы часто основаны на анализе посмертных образцов и не помогают сформировать полноценную картину возрастных изменений у живых людей.

Это напрямую влияет на практическую диагностику. У врачей-трихологов нет четких критериев для разграничения естественного старения и патологических процессов. Стандартный осмотр остается субъективным, а такие методы, как фототрихограмма, хотя и более точны, требуют многократных визитов и значительных затрат. Кроме того, они обычно выявляют проблему на поздней стадии, когда волосы уже заметно поредели. Из-за отсутствия доступных методов ранней диагностики врачам сложно подобрать эффективное лечение. Пациенты вынуждены годами ходить по разным специалистам и менять схемы терапии, не получая желаемого результата.

Ученые ПГМУ им. академика Вагнера и ПНИПУ создали программу-помощник для трихологов, которая объективно оценивает соответствуют ли волосы пациента возрастной норме. На изобретение получен патент.

В основе разработки — исследования возрастных изменений волос, проведенные пермскими учеными. Изучались волосы мужчин и женщин разных возрастных групп: 21-35 лет; 36-59 лет; 61-74 года и 75-86 лет.

Исследователи анализировали изменения в височной и теменной зонах, потому что они демонстрируют разную реакцию на старение: первая очень чувствительна к возрастным изменениям, а теменная более устойчивая и дольше сохраняет структурные характеристики волос. Лобную и затылочную области не исследовали, так как на лбу волосяной покров изначально редкий, что не позволяет получить репрезентативные данные, а на затылке отличается особой устойчивостью к облысению, что делает его менее информативным для оценки динамики.

Ученые исследовали два ключевых параметрах — ширину волосяной луковицы и толщину стержня волоса. Эти показатели были выбраны, так как их можно объективно измерить в микрометрах. В отличие от субъективных оценок «густоты» или «плотности», эти критерии не зависят от внешних условий и сигнализируют о состоянии волоса.

Ширина луковицы отражает потенциал фолликула: чем она больше, тем больше ресурсов для формирования полноценного волоса. Толщина стержня демонстрирует фактическое состояние волоса, позволяя определить результат работы всей системы. Это помогает комплексно оценить состояние — от потенциала роста до реального качества.

Количество выпавших волос не учитывается, поскольку этот показатель сильно варьируется под влиянием внешних факторов, таких как сезонность, режим ухода и общее состояние организма. Кроме того, изначальная густота индивидуальна для каждого человека — у некоторых от природы более редкие волосы.

Ученые обнаружили, что в теменной зоне у мужчин наблюдается тенденция к уменьшению ширины луковицы с 74,6 микрометра в молодом возрасте до 71,2 микрометра в пожилом, а толщины стержня — с 33,8 микрометра до 31,8 микрометра. У женщин также отмечается аналогичная тенденция: ширина луковицы снижается с 75,4 микрометра до 71,3 микрометра, толщина стержня — с 32,8 микрометра до 30,9 микрометра. Полученные данные позволяют утверждать, что параметры волос в теменной зоне остаются относительно стабильными на протяжении жизни. Незначительная тенденция к уменьшению ширины луковицы и стержня укладывается в рамки естественного старения, поэтому выраженное истончение волос в этой области будет указывать на заболевание.

Также ученые выявили у женщин негативную динамику состояния внутренней защитной оболочки луковицы — структуры, которая служит опорой для растущего волоса. Если среди молодых участниц она сохранялась в 76,3% случаев, то в зрелой группе этот показатель снизился до 65,1%, а среди пожилых женщин — до 49,2%.

— Можно предположить, что проблема выпадения связана с глубоким повреждением самой волосяной луковицы. С возрастом ее внутренняя структура постепенно разрушается — уменьшается количество активных клеток, нарушаются процессы питания и восстановления. В результате луковица теряет способность производить здоровые волосы. Поэтому традиционные методы лечения, направленные лишь на внешнее укрепление волоса, часто не приносят результата. Они не воздействуют на основную причину — постепенное разрушение луковицы изнутри, — рассказал Анатолий Баландин, доцент кафедры анатомии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, доктор медицинских наук, врач-невролог.

При исследовании височной зоны выявились более выраженные возрастные изменения по сравнению с теменной областью. У мужчин ширина луковицы сократилась с 73,4 микрометра в первом периоде зрелого возраста до 65,1 микрометра в старческом (на 11,3%). У женщин аналогичный показатель изменился с 74,4 микрометра до 65,7 микрометра (на 5,14%).

Что касается толщины стержня, то здесь также наблюдалась лишь тенденция к уменьшению: у мужчин — с 31,7 микрометра до 28,4 микрометра, у женщин — с 31,1 микрометра до 29,5 микрометра. При этом изначально волосы мужчин и женщин демонстрируют удивительное сходство — разница в размере луковиц составляет всего один микрометр. С возрастом это расхождение уменьшается до 0,6 микрометра. Это означает, что базовая структура волос у мужчин и женщин практически идентична, а все видимые различия в состоянии связаны с разной скоростью и механизмами старения, а не с изначальными особенностями строения.

Измерение луковицы и стержня волоса при трихометрии / © Баландин А.А. / Медицинский Совет, 2024

По результатам, височная зона оказалась наиболее уязвимой к возрастным изменениям, причем у мужчин эти процессы выражены сильнее. Это объясняется анатомическими особенностями кожи разных зон головы. В височной области она тоньше, более подвижна и содержит меньше жировой клетчатки.

Теменная область же имеет лучшее кровоснабжение, более толстую и менее подвижную кожу с развитой подкожно-жировой клетчаткой. Эти факторы обеспечивают лучшую поддержку волосяным фолликулам и объясняют относительную стабильность волос в этой зоне. Именно поэтому височные области первыми проявляют признаки возрастных изменений, в то время как теменная зона дольше сохраняет стабильность.

Выявленные в исследовании закономерности позволили ученым установить чёткие границы нормы для каждой возрастной группы и половой принадлежности. Эти данные и стали основой для создания программы-помощника трихолога.

— Принцип работы разработки строится на сравнении индивидуальных показателей пациента с полученными нормами. Врач вводит в систему пол и возраст пациента, а также данные трех волос с разных участков головы: ширину луковицы, толщину стержня и состояние внутренней защитной оболочки. Программа анализирует эти параметры и определяет степень соответствия биологического возраста волос реальному возрасту пациента, — пояснил Владислав Никитин, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.

Разработка пермских ученых уже готова к практическому применению в клиниках и медицинских центрах. Программа не требует сложного оборудования и может быть интегрирована в работу врачей в кратчайшие сроки. Теперь специалисты могут не тратить месяцы на пробные методики лечения, а сразу назначать целенаправленную терапию или корректный антивозрастной уход. Для пациентов это означает не только экономию времени и денег, но и возможность сохранить здоровье волос благодаря точному диагнозу.

ПНИПУ 1370 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.