  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Речкин
Александр Речкин
8 сентября, 14:48
Рейтинг: +465
Посты: 1197

Рейтинг одобрения капитализма среди американцев впервые опустился до рекордно низкого уровня

Согласно данным нового опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Джорджа Гэллапа, жители США относятся к капитализму более положительно, чем к социализму. Однако доля тех, кто оценивает капитализм благоприятно, снизилась до 54%. В 2021 году показатель составлял 60%, примерно на том же уровне он находился и в большинстве предыдущих лет. 

Сообщество
# капитализм
# опросы
# статистика
# экономика
Рейтинг одобрения капитализма среди американцев впервые опустился до рекордно низкого уровня / © American Institute of Public Opinion
Рейтинг одобрения капитализма среди американцев впервые опустился до рекордно низкого уровня / © American Institute of Public Opinion

Американцы по-прежнему относятся к социализму более отрицательно (57%), чем положительно (39%), при этом эти настроения со временем почти не меняются.

В этом году демократы и независимые избиратели стали хуже относиться к капитализму. Впервые менее половины демократов (42%) оценили капитализм благоприятно, тогда как небольшое большинство независимых (51%) по-прежнему относятся к нему положительно. Мнения республиканцев практически не изменились: три четверти из них сохраняют положительное отношение.

Предположений о причинах изменения отношения к капитализму среди опрошенных исследователи не отмечают.

Институт Гэллапа впервые измерил мнение американцев о различных экономических системах и аспектах экономики США в 2010 году, и с тех пор каждые несколько лет включает эти вопросы в свои опросы.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Малюта Скуратов: палач опричнины
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Кембрийские биоты Китая: сказания каменных свитков
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Мониста — происхождение, бытование и эволюция древнерусских ожерелий
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
09 Сен
Бесплатно
Нэко бунгаку, нэкономика и другие следы кошачьих лап в японской культуре
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Сен
Бесплатно
ИИ в медицине: от терапии до генетики
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
09 Сен
2700
Гиперсеть внутри головы. Как работает сознание
Прямая речь
Москва
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Руки будущего: бионические протезы
Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана
Москва
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Битва при Молодях — забытая победа
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Александр II и народники
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 сентября, 16:25
Evgenia Vavilova

Химики смогли добиться разложения водорода при комнатной температуре

Для разрыва связи между молекулами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.

Химия
# водород
# Золото
# катализаторы
# молекулярный водород
# Ультрафиолет
8 сентября, 08:39
Илья Гриднев

Современные темпы вымирания не достигли уровня «массового»

Вымирания крупных таксономических групп, таких как роды, за последние 500 лет оказались редкими и локализованными. Это говорит о том, что современный кризис биоразнообразия еще не достиг масштабов глобальной катастрофы, сравнимой с массовыми вымираниями прошлого.

Биология
# антропогенное воздействие
# массовые вымирания
# шестое вымирание
8 сентября, 10:13
Илья Гриднев

Биологи выяснили, как глубоководные химеры обзавелись «зубастым» придатком на голове, необходимым для спаривания

Усеянный шипами нарост на лбу у самцов глубоководных рыб химер оказался настоящими зубами, растущими вне ротовой полости. Этот орган, аналогов которому не находили ранее, используется для удержания самки во время спаривания.

Биология
# зубы
# зубы акулы
# спаривание
6 сентября, 11:48
Игорь Байдов

Астрономы, вероятно, отыскали самую древнюю галактику

В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.

Астрономия
# большой взрыв
# вселенная
# галактика
# Джеймс Уэбб
# Коричневый карлик
# красное смещение
6 сентября, 16:25
Evgenia Vavilova

Химики смогли добиться разложения водорода при комнатной температуре

Для разрыва связи между молекулами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.

Химия
# водород
# Золото
# катализаторы
# молекулярный водород
# Ультрафиолет
4 сентября, 13:59
Андрей П.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.

Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые впервые нашли частицы автомобильных шин в арктических морях

    8 сентября, 13:56

  2. В МФТИ создали умные наночастицы для точечной борьбы с раком и инфекциями

    8 сентября, 13:42

  3. Женщины с длинными ресницами показались более открытыми для легких отношений

    8 сентября, 12:11

  4. Математическая модель памяти показала оптимальное количество органов чувств для ИИ и человека

    8 сентября, 11:57
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Cyber Man
12 минут назад
Евгений, намек на п*зжеж от непонятно по какому принципу собранной инфографики иностранной структуры

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Lorhen
18 минут назад
Павел, это здорово, что население России пользуется благАми запасов! У каждого полно и воды и газа и других благ, в том числе и денег. Государство

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

John Tumenev
46 минут назад
Сергей, читал читал. Отличный рассказ про неизведанное и таинственное.

Астрономы предложили заранее построить зонд, чтобы не упустить следующий межзвездный объект

Alex Yurochkin
53 минуты назад
Знания о другом дальнем мире человекообразным обезьянам не нужны! 🪨

Опубликован новый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS 

Евгений Полищук
57 минут назад
Очень интересно РФ каким боком больше США выбрасывает в океан столько пластика? Намек на дешёвые системы отчистки?

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Aitneics Secniv
2 часа назад
А связано ли одно с другим? Очень длинные ресницы сигнализируют об открытости для непродолжительных отношений... Ну блин, вы серьёзно? Похоже на

Женщины с длинными ресницами показались более открытыми для легких отношений

Aitneics Secniv
2 часа назад
Сколько было видео и статей про когнитивные искажения, когда люди переоценивают свои умственные способности, в частности, специалист в одной

Могут ли научпоп-журналисты распознать некачественные работы? Сами они считают, что да

Aitneics Secniv
2 часа назад
Только не говорите об этом экошизоидам )

Современные темпы вымирания не достигли уровня «массового»

Aitneics Secniv
2 часа назад
Интересно про мифы слышать тем, у кого суставы ноют на погоду )

Не миф: ученые рассказали, что суставы действительно ноют на погоду

Aitneics Secniv
2 часа назад
Экономические потери 6 - 19 млрд. долларов из-за загрязнения воды пластиком. Кто и из-за чего конкретно несёт такие убытки? Как это работает

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Elusive Joe
2 часа назад
Владимир, по этому в России активно закупали Siemens на роль "сапсанов" и "ласточек" ))

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Elusive Joe
3 часа назад
Sergey, презервативы, сэр.

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Elusive Joe
3 часа назад
Даже тут мы не в лидерах))

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Павел Галлямов
3 часа назад
Lorhen, расчёт на душу населения, говорит также о том что душ мало. Все озера Финляндии в Юго-Восточной части страны по площади равны или меньше

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Sergey Gorovoy
3 часа назад
на суше - вдоль дорог и в населенных пунктах - тихий ужас с мусором - Индия, Камбоджа, Сирия(самые мусорные страны где я побывал). но моря у них на

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Андрей Ермошкин
3 часа назад
В США, где как раз живут вдоль океанов меньше мусора, чем в России? Пропаганда холуев! В России свалки! Так что не надо лжи! Вот америкосы точно

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Илья Кустов
3 часа назад
Чужие среди нас (фильм 1988г)

Из-за редкого заболевания женщина всю жизнь видела драконов вместо людей

Александр Софронов
3 часа назад
Если соединить с числом рождений в час, то получается, что Россия вымирает со скоростью около 60 человек в час

Инфографика: смертность по странам — сколько людей умирает каждый час

Сергей
3 часа назад
Потапов, нажал +, чтобы убрать хоть один -.

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

Pavel Kravtsov
4 часа назад
Только вот Европейские страны свозят свой мусор в Китай, поэтому в Европе мало, а в Китае много

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно