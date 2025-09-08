Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг одобрения капитализма среди американцев впервые опустился до рекордно низкого уровня

Согласно данным нового опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Джорджа Гэллапа, жители США относятся к капитализму более положительно, чем к социализму. Однако доля тех, кто оценивает капитализм благоприятно, снизилась до 54%. В 2021 году показатель составлял 60%, примерно на том же уровне он находился и в большинстве предыдущих лет.

Рейтинг одобрения капитализма среди американцев впервые опустился до рекордно низкого уровня / © American Institute of Public Opinion

Американцы по-прежнему относятся к социализму более отрицательно (57%), чем положительно (39%), при этом эти настроения со временем почти не меняются.

В этом году демократы и независимые избиратели стали хуже относиться к капитализму. Впервые менее половины демократов (42%) оценили капитализм благоприятно, тогда как небольшое большинство независимых (51%) по-прежнему относятся к нему положительно. Мнения республиканцев практически не изменились: три четверти из них сохраняют положительное отношение.

Предположений о причинах изменения отношения к капитализму среди опрошенных исследователи не отмечают.

Институт Гэллапа впервые измерил мнение американцев о различных экономических системах и аспектах экономики США в 2010 году, и с тех пор каждые несколько лет включает эти вопросы в свои опросы.