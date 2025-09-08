Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новый подход к лечению рака обещает кардинально изменить ситуацию в этой области

Два новых прорыва в науке могут изменить представление о лечении онкологических заболеваний. Радиолигандная терапия избавила пациентов от метастатического рака, а новое исследование показало, что вакцина против вируса папилломы человека помогает против существующих опухолей.

Раковые клетки под электронным микроскопом / © Medium

Как сообщает The Financial Times, радиолигандная терапия швейцарской компании Novartis доставляет радиоактивные изотопы непосредственно к опухолям. Терапию вводят внутривенно в виде инфузии, содержащей радиоактивные изотопы, присоединенные к лиганду. Лиганды — это молекулы, которые связываются с рецепторами раковых клеток, позволяя доставлять дозу радиации более целенаправленно.

Novartis сейчас активно развивает радиолигандную терапию, испытывая препараты на разных стадиях. Компания исследует различные изотопы и ищет варианты, как можно их сочетать с другими методами лечения. Исследователи пытаются найти способы сделать терапию эффективной при более широком спектре онкологических заболеваний. Для этого они ищут препараты, которые будут затрагивать только генетические мутации, встречающиеся в опухолях, но отсутствующие в здоровых клетках. Радиация будет воздействовать лишь на раковые клетки, не повреждая нормальные ткани.

Когда новые методы лечения радиолигандами будут одобрены, задачей компании станет их массовое распространение. Novartis закупает большую часть запасов радиоактивного изотопа лютеция, поэтому другие компании должны найти альтернативные варианты, к примеру актиний. Однако основным поставщиком актиния выступает Россия, поэтому они также ищут поставки из других стран. После изготовления радиоактивного материала компании должны за три-пять дней создать препарат и доставить его пациенту, иначе начнется процесс распада, который делает препарат менее эффективным.

Лаборатория радиолигандов Novartis / © Novartis

При лечении радиолигандной терапией есть и другие сложности. В отличие от лучевой терапии, радиоактивный материал остается в организме, продолжая действовать после введения дозы. В некоторых странах пациенты должны оставаться изолированными в течение ночи в радиационно-безопасной больничной палате. Сейчас не многие клиники могут построить специализированные объекты такого типа. Кроме того, в некоторых странах мочу пациентов необходимо собирать и хранить в течение 70 дней, пока радиоактивный материал в ней не распадется.

В Novartis считают, что потребуется от 10 до 15 лет, чтобы построить экосистему, необходимую для того, чтобы радиолигандная терапия стала мейнстримом. В России для лечения определенных видов онкологических заболеваний уже используют ядерную медицину.

Другое важное исследование провели ученые из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии (University of Southern California’s Keck School of Medicine). Во время тестов на мышах они обнаружили, что блокирование иммунного белка (ИЛ-23) делает вакцины против вируса папилломы человека эффективными против существующих опухолей.

Мартин Каст (Martin Kast), возглавивший исследование, пояснил, что для уничтожения рака T-клетки должны размножаться и разрушать инфицированные клетки. IL-23 мешает им эффективно работать и опухоль продолжает расти. Блокировка IL-23 позволяет T-клеткам активироваться и концентрироваться вокруг опухоли, помогая организму бороться с раком, особенно с опухолями, связанными с вирусом папилломы человека. Когда их сочетали с терапевтической вакциной-кандидатом против ВПЧ, антитело вызвало более сильный иммунный ответ. Это может обеспечить более длительное выживание по сравнению с каждым из методов по отдельности.

Нейтрализация IL-23 при опухолях, связанных с ВПЧ, уменьшает рост опухоли / © Journal for ImmunoTherapy of Cancer

Сейчас Каст вместе с коллегами разрабатывают собственную терапевтическую вакцину. Они будут тестировать ее в сочетании с антителами, блокирующими IL-23. Результаты исследований могут оказаться важны для лечения онкологических заболеваний, не связанных с вирусом папилломы человека, к примеру рака яичек и мочевого пузыря, где уровень IL-23 также высок.

Исследователи из Немецкого центра исследования рака (German Cancer Research Center) вместе с проектной группой Гейдельбергского университета (Heidelberg University) разработали концепцию терапевтической вакцины, позволяющую мобилизовать иммунную систему для борьбы с раковыми клетками. Они проводили исследование на мышах с «гуманизированной» иммунной системой. Новый метод, описанный в журнале OncoImmunology, основан на кремниевых наночастицах.

Поверхность наночастиц диоксида кремния модифицируют для повышения биосовместимости, а потом заряжают короткими фрагментами вирусного белка, способными вызывать сильный иммунный отклик у человека. После введения вакцины специализированные иммунные клетки, известные как антигенпрезентирующие клетки, поглощали частицы и представляли вирусные эпитопы на своей поверхности. Это активировало цитотоксические Т-клетки.

Радиолигандная терапия и вакцина против вируса папилломы человека открывают большие перспективы. Дальнейшие исследования могут изменить подход к лечению онкологических заболеваний.