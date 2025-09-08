  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
8 сентября, 14:07
Рейтинг: +42
Посты: 91

Новый подход к лечению рака обещает кардинально изменить ситуацию в этой области

Два новых прорыва в науке могут изменить представление о лечении онкологических заболеваний. Радиолигандная терапия избавила пациентов от метастатического рака, а новое исследование показало, что вакцина против вируса папилломы человека помогает против существующих опухолей.

Сообщество
# заболевания
# медицина
# онкология
# рак
# ядерная медицина
Раковые клетки под электронным микроскопом / © Medium
Раковые клетки под электронным микроскопом / © Medium

Как сообщает The Financial Times, радиолигандная терапия швейцарской компании Novartis доставляет радиоактивные изотопы непосредственно к опухолям. Терапию вводят внутривенно в виде инфузии, содержащей радиоактивные изотопы, присоединенные к лиганду. Лиганды — это молекулы, которые связываются с рецепторами раковых клеток, позволяя доставлять дозу радиации более целенаправленно. 

Novartis сейчас активно развивает радиолигандную терапию, испытывая препараты на разных стадиях. Компания исследует различные изотопы и ищет варианты, как можно их сочетать с другими методами лечения. Исследователи пытаются найти способы сделать терапию эффективной при более широком спектре онкологических заболеваний. Для этого они ищут препараты, которые будут затрагивать только генетические мутации, встречающиеся в опухолях, но отсутствующие в здоровых клетках. Радиация будет воздействовать лишь на раковые клетки, не повреждая нормальные ткани.

Когда новые методы лечения радиолигандами будут одобрены, задачей компании станет их массовое распространение. Novartis закупает большую часть запасов радиоактивного изотопа лютеция, поэтому другие компании должны найти альтернативные варианты, к примеру актиний. Однако основным поставщиком актиния выступает Россия, поэтому они также ищут поставки из других стран. После изготовления радиоактивного материала компании должны за три-пять дней создать препарат и доставить его пациенту, иначе начнется процесс распада, который делает препарат менее эффективным. 

Лаборатория радиолигандов Novartis / © Novartis
Лаборатория радиолигандов Novartis / © Novartis

При лечении радиолигандной терапией есть и другие сложности. В отличие от лучевой терапии, радиоактивный материал остается в организме, продолжая действовать после введения дозы. В некоторых странах пациенты должны оставаться изолированными в течение ночи в радиационно-безопасной больничной палате. Сейчас не многие клиники могут построить специализированные объекты такого типа. Кроме того, в некоторых странах мочу пациентов необходимо собирать и хранить в течение 70 дней, пока радиоактивный материал в ней не распадется.

В Novartis считают, что потребуется от 10 до 15 лет, чтобы построить экосистему, необходимую для того, чтобы радиолигандная терапия стала мейнстримом. В России для лечения определенных видов онкологических заболеваний уже используют ядерную медицину.

Другое важное исследование провели ученые из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии (University of Southern California’s Keck School of Medicine). Во время тестов на мышах они обнаружили, что блокирование иммунного белка (ИЛ-23) делает вакцины против вируса папилломы человека эффективными против существующих опухолей.

Мартин Каст (Martin Kast), возглавивший исследование, пояснил, что для уничтожения рака T-клетки должны размножаться и разрушать инфицированные клетки. IL-23 мешает им эффективно работать и опухоль продолжает расти. Блокировка IL-23 позволяет T-клеткам активироваться и концентрироваться вокруг опухоли, помогая организму бороться с раком, особенно с опухолями, связанными с вирусом папилломы человека. Когда их сочетали с терапевтической вакциной-кандидатом против ВПЧ, антитело вызвало более сильный иммунный ответ. Это может обеспечить более длительное выживание по сравнению с каждым из методов по отдельности.

Нейтрализация IL-23 при опухолях, связанных с ВПЧ, уменьшает рост опухоли / © Journal for ImmunoTherapy of Cancer
Нейтрализация IL-23 при опухолях, связанных с ВПЧ, уменьшает рост опухоли / © Journal for ImmunoTherapy of Cancer

Сейчас Каст вместе с коллегами разрабатывают собственную терапевтическую вакцину. Они будут тестировать ее в сочетании с антителами, блокирующими IL-23. Результаты исследований могут оказаться важны для лечения онкологических заболеваний, не связанных с вирусом папилломы человека, к примеру рака яичек и мочевого пузыря, где уровень IL-23 также высок.

Исследователи из Немецкого центра исследования рака (German Cancer Research Center) вместе с проектной группой Гейдельбергского университета (Heidelberg University) разработали концепцию терапевтической вакцины, позволяющую мобилизовать иммунную систему для борьбы с раковыми клетками. Они проводили исследование на мышах с «гуманизированной» иммунной системой. Новый метод, описанный в журнале OncoImmunology, основан на кремниевых наночастицах.

Поверхность наночастиц диоксида кремния модифицируют для повышения биосовместимости, а потом заряжают короткими фрагментами вирусного белка, способными вызывать сильный иммунный отклик у человека. После введения вакцины специализированные иммунные клетки, известные как антигенпрезентирующие клетки, поглощали частицы и представляли вирусные эпитопы на своей поверхности. Это активировало цитотоксические Т-клетки.

Радиолигандная терапия и вакцина против вируса папилломы человека открывают большие перспективы. Дальнейшие исследования могут изменить подход к лечению онкологических заболеваний.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Малюта Скуратов: палач опричнины
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Кембрийские биоты Китая: сказания каменных свитков
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Мониста — происхождение, бытование и эволюция древнерусских ожерелий
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
09 Сен
Бесплатно
Нэко бунгаку, нэкономика и другие следы кошачьих лап в японской культуре
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Сен
Бесплатно
ИИ в медицине: от терапии до генетики
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
09 Сен
2700
Гиперсеть внутри головы. Как работает сознание
Прямая речь
Москва
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Руки будущего: бионические протезы
Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана
Москва
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Битва при Молодях — забытая победа
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Александр II и народники
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 сентября, 16:25
Evgenia Vavilova

Химики смогли добиться разложения водорода при комнатной температуре

Для разрыва связи между молекулами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.

Химия
# водород
# Золото
# катализаторы
# молекулярный водород
# Ультрафиолет
8 сентября, 08:39
Илья Гриднев

Современные темпы вымирания не достигли уровня «массового»

Вымирания крупных таксономических групп, таких как роды, за последние 500 лет оказались редкими и локализованными. Это говорит о том, что современный кризис биоразнообразия еще не достиг масштабов глобальной катастрофы, сравнимой с массовыми вымираниями прошлого.

Биология
# антропогенное воздействие
# массовые вымирания
# шестое вымирание
8 сентября, 10:13
Илья Гриднев

Биологи выяснили, как глубоководные химеры обзавелись «зубастым» придатком на голове, необходимым для спаривания

Усеянный шипами нарост на лбу у самцов глубоководных рыб химер оказался настоящими зубами, растущими вне ротовой полости. Этот орган, аналогов которому не находили ранее, используется для удержания самки во время спаривания.

Биология
# зубы
# зубы акулы
# спаривание
2 сентября, 13:46
Адель Романова

На Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве

В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.

Астрономия
# внеземные породы
# космос
# марс
# планетология
# спектроскопия
6 сентября, 11:48
Игорь Байдов

Астрономы, вероятно, отыскали самую древнюю галактику

В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.

Астрономия
# большой взрыв
# вселенная
# галактика
# Джеймс Уэбб
# Коричневый карлик
# красное смещение
3 сентября, 17:18
Юлия Трепалина

Выявлен тип музыки, способный помочь при укачивании

Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.

Психология
# морская болезнь
# музыка
# тошнота
# укачивание
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые впервые нашли частицы автомобильных шин в арктических морях

    8 сентября, 13:56

  2. В МФТИ создали умные наночастицы для точечной борьбы с раком и инфекциями

    8 сентября, 13:42

  3. Женщины с длинными ресницами показались более открытыми для легких отношений

    8 сентября, 12:11

  4. Математическая модель памяти показала оптимальное количество органов чувств для ИИ и человека

    8 сентября, 11:57
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Lorhen
13 секунд назад
Павел, это здорово, что население России пользуется благАми запасов! У каждого полно и воды и газа и других благ, в том числе и денег. Государство

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

John Tumenev
28 минут назад
Сергей, читал читал. Отличный рассказ про неизведанное и таинственное.

Астрономы предложили заранее построить зонд, чтобы не упустить следующий межзвездный объект

Alex Yurochkin
35 минут назад
Знания о другом дальнем мире человекообразным обезьянам не нужны! 🪨

Опубликован новый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS 

Евгений Полищук
39 минут назад
Очень интересно РФ каким боком больше США выбрасывает в океан столько пластика? Намек на дешёвые системы отчистки?

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Aitneics Secniv
1 час назад
А связано ли одно с другим? Очень длинные ресницы сигнализируют об открытости для непродолжительных отношений... Ну блин, вы серьёзно? Похоже на

Женщины с длинными ресницами показались более открытыми для легких отношений

Aitneics Secniv
2 часа назад
Сколько было видео и статей про когнитивные искажения, когда люди переоценивают свои умственные способности, в частности, специалист в одной

Могут ли научпоп-журналисты распознать некачественные работы? Сами они считают, что да

Aitneics Secniv
2 часа назад
Только не говорите об этом экошизоидам )

Современные темпы вымирания не достигли уровня «массового»

Aitneics Secniv
2 часа назад
Интересно про мифы слышать тем, у кого суставы ноют на погоду )

Не миф: ученые рассказали, что суставы действительно ноют на погоду

Aitneics Secniv
2 часа назад
Экономические потери 6 - 19 млрд. долларов из-за загрязнения воды пластиком. Кто и из-за чего конкретно несёт такие убытки? Как это работает

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Elusive Joe
2 часа назад
Владимир, по этому в России активно закупали Siemens на роль "сапсанов" и "ласточек" ))

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Elusive Joe
2 часа назад
Sergey, презервативы, сэр.

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Elusive Joe
2 часа назад
Даже тут мы не в лидерах))

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Павел Галлямов
2 часа назад
Lorhen, расчёт на душу населения, говорит также о том что душ мало. Все озера Финляндии в Юго-Восточной части страны по площади равны или меньше

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Sergey Gorovoy
3 часа назад
на суше - вдоль дорог и в населенных пунктах - тихий ужас с мусором - Индия, Камбоджа, Сирия(самые мусорные страны где я побывал). но моря у них на

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Андрей Ермошкин
3 часа назад
В США, где как раз живут вдоль океанов меньше мусора, чем в России? Пропаганда холуев! В России свалки! Так что не надо лжи! Вот америкосы точно

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Илья Кустов
3 часа назад
Чужие среди нас (фильм 1988г)

Из-за редкого заболевания женщина всю жизнь видела драконов вместо людей

Александр Софронов
3 часа назад
Если соединить с числом рождений в час, то получается, что Россия вымирает со скоростью около 60 человек в час

Инфографика: смертность по странам — сколько людей умирает каждый час

Сергей
3 часа назад
Потапов, нажал +, чтобы убрать хоть один -.

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

Pavel Kravtsov
3 часа назад
Только вот Европейские страны свозят свой мусор в Китай, поэтому в Европе мало, а в Китае много

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Nikita Lazarenko
4 часа назад
В сочи назло были тучи)

В каких странах будет видно полное лунное затмение сегодня

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно