Какие страны столкнутся с нехваткой воды к 2050 году — наглядная карта
Вода — не только основа жизни для животных и растений, но и, вероятно, в ближайшие десятилетия этот ресурс станет объектом конфликтов в отдельных регионах мира.
По данным ООН, глобальная водная нагрузка — то есть доля воды, изымаемой для промышленного, сельскохозяйственного или бытового использования относительно имеющихся ресурсов — в 2020 году составляла 18,2%. Однако уже в 2022 году 2,4 миллиарда человек проживали в районах, подверженных экстремальному водному стрессу.
Точно предсказать, насколько серьезной станет эта ситуация к 2050 году, невозможно из-за множества факторов, таких как рост мирового населения или экономическое и политическое развитие стран с переходной экономикой. Поэтому ученые на данный момент работают с сценариями, а не с более точными оценками. Однако ясно, что спрос на воду будет неуклонно расти, и многие страны уже потребляют больше воды, чем имеют в своем распоряжении.
Как показывает эта инфографика, основанная на прогнозах World Resources Institute (WRI), к 2050 году 51 из 164 анализируемых стран и территорий столкнутся с высоким или крайне высоким водным стрессом, что затронет 31% населения планеты. По данным WRI, выбранный сценарий соответствует варианту с повышением температуры на 2,8–4,6 °C к 2100 году и сохраняющимся глобальным неравенством. Помимо всей Аравийской пустыни, Ирана и Индии, к странам с ожидаемым потреблением не менее 80% доступной воды к 2050 году относятся большинство стран Северной Африки, включая Алжир, Египет и Ливию.
Однако проблема нехватки воды не ограничивается только странами с переходной экономикой. Южноевропейские государства, такие как Португалия, Испания и Италия, уже находятся под высоким водным стрессом, причем ситуация в Испании к 2050 году, по прогнозам, значительно ухудшится. Для Франции и Польши эксперты WRI прогнозируют средний или высокий уровень водного стресса, что соответствует использованию 20–40% доступных водных ресурсов.
