Google удаляет записи с обещанием достичь нулевого уровня выбросов
Генеральный директор Google Сундар Пичаи в сентябре 2020 года пообещал, что компания вступает в «самое амбициозное десятилетие» в своей борьбе с изменением климата. Через пять лет стало ясно, что реализовать задуманное будет трудно.
Пичаи в 2020 году утверждал, что Google планирует стать первой крупной компанией с нулевым уровнем выбросов углерода. В июне 2025 года на сайте компании по вопросам устойчивого развития висело обещание достичь нулевого уровня выбросов к 2030 году. К июлю ситуация изменилась.
Как сообщает Canada’s National Observer, Google удалил с сайта обязательство по достижению нулевых выбросов. Обещание утратило отдельный раздел, оказавшись лишь в приложении к отчету компании по устойчивому развитию.
Издание изучило историю сайта Google, посвященному устойчивому развитию. В конце июня компания удалила почти все упоминания о своих целях по достижению нулевых выбросов. Только сайт, посвященный дата-центрам, сохранил прежние формулировки о стремлении к нулевым выбросам.
Раздел «Устойчивая деятельность» (Operating Sustainably) сменил название на «Деятельность» (Operations), а раздел о нулевых выбросах был удален. На его месте появилось новое направление: «Энергетика».
Canada’s National Observer связывает удаление обязательств достичь нулевых выбросов с резким ростом спроса на электроэнергию со стороны дата-центров для искусственного интеллекта.
В отчете компании Environment 2025 сказано, что управление глобальной инфраструктурой, в том числе необходимой для продуктов искусственного интеллекта, требует значительных энергозатрат. Google объясняет, что достичь прежних целей по нулевым выбросам будет практически невозможно, отчасти из-за расширения проектов в области искусственного интеллекта.
Google утверждает, что по-прежнему привержен своим климатическим целям, но признает, что теперь их достичь намного сложнее. В отчете компании за прошлый год «Нулевой углерод» был ключевым приоритетом.
Изменения в Google произошли в то время, когда крупные технологические компании строят гипермасштабные дата-центры, чтобы извлечь выгоду из глобальной популярности искусственного интеллекта.
Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.
Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
