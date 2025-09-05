  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
5 сентября, 10:23
Рейтинг: +37
Посты: 81

Google удаляет записи с обещанием достичь нулевого уровня выбросов

Генеральный директор Google Сундар Пичаи в сентябре 2020 года пообещал, что компания вступает в «самое амбициозное десятилетие» в своей борьбе с изменением климата. Через пять лет стало ясно, что реализовать задуманное будет трудно.

# Google
# нулевые выбросы
# экология
Экологическая цена искусственного интеллекта / © ecoportal
Экологическая цена искусственного интеллекта / © ecoportal

Пичаи в 2020 году утверждал, что Google планирует стать первой крупной компанией с нулевым уровнем выбросов углерода. В июне 2025 года на сайте компании по вопросам устойчивого развития висело обещание достичь нулевого уровня выбросов к 2030 году. К июлю ситуация изменилась.

Как сообщает Canada’s National Observer, Google удалил с сайта обязательство по достижению нулевых выбросов. Обещание утратило отдельный раздел, оказавшись лишь в приложении к отчету компании по устойчивому развитию.

Издание изучило историю сайта Google, посвященному устойчивому развитию. В конце июня компания удалила почти все упоминания о своих целях по достижению нулевых выбросов. Только сайт, посвященный дата-центрам, сохранил прежние формулировки о стремлении к нулевым выбросам.

Раздел «Устойчивая деятельность» (Operating Sustainably) сменил название на «Деятельность» (Operations), а раздел о нулевых выбросах был удален. На его месте появилось новое направление: «Энергетика».

Canada’s National Observer связывает удаление обязательств достичь нулевых выбросов с резким ростом спроса на электроэнергию со стороны дата-центров для искусственного интеллекта.

В отчете компании Environment 2025 сказано, что управление глобальной инфраструктурой, в том числе необходимой для продуктов искусственного интеллекта, требует значительных энергозатрат. Google объясняет, что достичь прежних целей по нулевым выбросам будет практически невозможно, отчасти из-за расширения проектов в области искусственного интеллекта. 

Google утверждает, что по-прежнему привержен своим климатическим целям, но признает, что теперь их достичь намного сложнее. В отчете компании за прошлый год «Нулевой углерод» был ключевым приоритетом. 

Изменения в Google произошли в то время, когда крупные технологические компании строят гипермасштабные дата-центры, чтобы извлечь выгоду из глобальной популярности искусственного интеллекта. 

Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

