Новые космические снимки запечатлели, как Израиль расширяет секретный ядерный объект в Димоне

Свежие спутниковые снимки показали масштабное строительство в Центре ядерных исследований имени Шимона Переса в Димоне (пустыня Негев) — объекте, давно связанном с секретной программой Израиля по созданию ядерного оружия.

Центр ядерных исследований в израильском городе Димона / © AP News

Речь идет о Ядерном исследовательском центре Израиля, где с 1957 по 1964 год строили тяжеловодный реактор (IRR-2) на природном уране при содействии французских фирм. Считается, что Израиль вел там разработки по созданию собственного ядерного оружия.

Эксперты уверены, что масштаб и место проведения работ позволяют предположить, что это может быть новый тяжеловодный реактор, который используют для производства плутония и другого материала, необходимого для создания ядерного оружия.

Аналитики также предположили, что работы могут быть связаны с новым объектом по сборке ядерного оружия.

Секретность, окружающая израильскую программу, затрудняет получение точных данных. Очевидно, что строительство вновь привлечет внимание к статусу Израиля как единственного государства на Ближнем Востоке, обладающего ядерным оружием, — позиции, которую Израиль никогда официально не подтверждал и не опровергал.