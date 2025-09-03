Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новый кроссовер Tesla: утечка показала дизайн в стиле Cybertruck

В новом видеоролике под названием «Устойчивое изобилие», опубликованном компанией Tesla, журналисты портала Teslarati обратили внимание на несколько небольших моделей кроссоверов, напоминающих по дизайну электрический пикап Cybertruck.

Модели кроссоверов, которые напоминают по дизайну электрический пикап Cybertruck / © Tesla

По всей видимости, в автомобилестроительной компании Илона Маска обдумывают проект Cyber SUV, который будет включать в себя экзоскелет Cybertruck из нержавеющей стали, но с элементами кроссовера.

Эти модели, судя по всему, стали ответом на многочисленные запросы потребителей и фанатов электромобилей, которые хотят увидеть в линейке Tesla выпуск большого кроссовера — крупнее Model X. Несмотря на то что ранее в Tesla заявляли об отсутствии подобных планов, как минимум до стадии эскизного проектирования кроссовер все же довели.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Tesla размещает разрабатываемые проекты на заднем плане рекламного ролика: ранее в этом году компания поступила так же, представляя новую Model Y.