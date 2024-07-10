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Опубликован первый трейлер фильма «Гладиатор II»
Кинокомпания Paramount Pictures представила дебютный трейлер одного из самых ожидаемых исторических фильмов года — «Гладиатор II». Его режиссером, как и первой части, стал Ридли Скотт.
Действие нового фильма развернется спустя примерно 20 лет после событий первой части. В центре сюжета окажется Луций — внук бывшего императора Марка Аврелия, выросший за пределами Римской империи. Он окажется в рабстве и практически повторит судьбу главного героя оригинального фильма и своего биологического отца — Максимуса (герой Рассела Кроу из первой части).
Премьера картины запланирована на 22 ноября 2024 года.
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