Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Американские компании Epirus и General Dynamics Land Systems (GDLS) представили новый автономный роботизированный комплекс, предназначенный для борьбы с растущей угрозой беспилотников на современном поле боя. Система сочетает высокомощное микроволновое оружие и следующее поколение наземных беспилотных машин.

Leonidas Autonomous Robotic / © Epirus

Новая платформа под названием Leonidas Autonomous Robotic (Leonidas AR) объединяет микроволновую систему Leonidas от компании Epirus с беспилотным гусеничным шасси Tracked Robot 10-ton (TRX) от GDLS. Результат — мобильный автономный комплекс противодействия дронам, способный с высокой точностью нейтрализовать целые рои беспилотников, сводя к минимуму сопутствующий ущерб.

В основе системы — высокомощный микроволновый (HPM) комплекс Leonidas, использующий направленные электромагнитные импульсы для выведения из строя или уничтожения электронных целей. Он способен одновременно поражать множество дронов, обеспечивая так называемую «возможность поражения многих целей одним импульсом».

В отличие от традиционных систем ПВО, которые полагаются на ракеты или артиллерию, Leonidas мгновенно подавляет электронику вражеских дронов или высокоточных боеприпасов импульсами микроволновой энергии. Программно-определяемая архитектура комплекса позволяет оператору настраивать частоты и мощность под конкретные задачи, а также создавать «безопасные зоны», избегая помех своим силам. Обновления системы можно устанавливать удаленно, без вывода с поля.

Основанием платформы служит гусеничный робот TRX — гибридно-электрическая машина массой около 10 тонн, оснащенная системой искусственного интеллекта. Она способна преодолевать до 480 километров на одном заряде и развивать скорость до 72 километров в час. Благодаря всенаправленным радарам и вычислительным системам, TRX может работать как автономно, так и под удаленным управлением.