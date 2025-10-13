Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием
Американские компании Epirus и General Dynamics Land Systems (GDLS) представили новый автономный роботизированный комплекс, предназначенный для борьбы с растущей угрозой беспилотников на современном поле боя. Система сочетает высокомощное микроволновое оружие и следующее поколение наземных беспилотных машин.
Новая платформа под названием Leonidas Autonomous Robotic (Leonidas AR) объединяет микроволновую систему Leonidas от компании Epirus с беспилотным гусеничным шасси Tracked Robot 10-ton (TRX) от GDLS. Результат — мобильный автономный комплекс противодействия дронам, способный с высокой точностью нейтрализовать целые рои беспилотников, сводя к минимуму сопутствующий ущерб.
В основе системы — высокомощный микроволновый (HPM) комплекс Leonidas, использующий направленные электромагнитные импульсы для выведения из строя или уничтожения электронных целей. Он способен одновременно поражать множество дронов, обеспечивая так называемую «возможность поражения многих целей одним импульсом».
В отличие от традиционных систем ПВО, которые полагаются на ракеты или артиллерию, Leonidas мгновенно подавляет электронику вражеских дронов или высокоточных боеприпасов импульсами микроволновой энергии. Программно-определяемая архитектура комплекса позволяет оператору настраивать частоты и мощность под конкретные задачи, а также создавать «безопасные зоны», избегая помех своим силам. Обновления системы можно устанавливать удаленно, без вывода с поля.
Основанием платформы служит гусеничный робот TRX — гибридно-электрическая машина массой около 10 тонн, оснащенная системой искусственного интеллекта. Она способна преодолевать до 480 километров на одном заряде и развивать скорость до 72 километров в час. Благодаря всенаправленным радарам и вычислительным системам, TRX может работать как автономно, так и под удаленным управлением.
Некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте швейцарские ученые выявили симптомы «игрушкомании» у трети псов-участников, что может говорить об их распространенности.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали новый метод обезвреживания нефтесодержащих отходов в Арктической зоне России. Он основан на комбинированном использовании бактериальных препаратов с добавками пероксида кальция, источника кислорода при обезвреживании отходов с использованием геотубных технологий. Технология успешно прошла полевые испытания.
Специалисты UST Inc. разработали технологию получения кожи из грибов, продолжая следовать философии компании, основанной на создании экологичного транспорта и бережном отношении к природе. Организация стремится использовать исключительно безопасные для окружающей среды материалы, такие как кожа на грибной основе, которую можно производить и на Земле, и даже в космосе.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
