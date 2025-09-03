Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фотографии дикой природы, представленные на конкурсе лондонского «Музея естественной истории»

«Музей естественной истории» в Лондоне каждый год выбирает 100 лучших фотографий дикой природы. На церемонии награждения, которая пройдет 14 октября, станут известны имена победителей в разных категориях. В этом году конкурс собрал более 60 тысяч заявок. Некоторые работы можно увидеть уже сейчас.

Пробуждающий звонок (Wake-up Call) / © Gabriella Comi / Natural History Museum

Этот снимок был сделан после того, как кобра разбудила двух спящих львов.

Дух Камчатки (Essence of Kamchatka) / © Kesshav Vikram / Natural History Museum

На Камчатке бурый медведь спокойно бредет вдоль берега, а за ним сквозь облачный занавес возвышается вулкан Ильинский.

Смертельный урок (Deadly Lesson) / © Marina Cano / Natural History Museum

Трое детенышей гепарда практиковались в охоте в национальном заповеднике Самбуру в Кении, когда один из них поймал антилопу дик-дик.

Розовая поза (Pink Pose) / © Leana Kuster / Natural History Museum

Обширные водно-болотные угодья Камарга на юге Франции — пристанище для всевозможных водоплавающих птиц, в том числе большого фламинго.

Семейный портрет слаймов (Slime Family Portrait) / © Kutub Uddin / Natural History Museum

Слизевики, напоминающие голубику на стебле, в лесу Слиндон в Великобритании. Это сообщество одноклеточных организмов, которые объединяются для поиска пищи и размножения.

Специальная доставка (Special Delivery) / © Bidyut Kalita / Natural History Museum

Оса-гончар несет домой парализованную гусеницу.

История двух койотов (A Tale of Two Coyotes) / © Parham Pourahmad / Natural History Museum

На этот снимок, сделанный в парке Бернал-Хайтс в Сан-Франциско, попали два койота.

Нет места лучше дома (No Place Like Home) / © Emmanuel Tardy / Natural History Museum

Растерянный трехпалый ленивец пересек дорогу и направился к первому объекту, похожему на дерево.

Токсичный совет (Toxic Tip) / © Lakshitha Karunarathna / Natural History Museum

Одинокий слон пробирается через свалку отходов в Шри-Ланке.

Природа возвращает свое пространство (Nature Reclaims Its Space / © Sitaram Raul / Natural History Museum

Вспышка осветила хаотичное трепетание летучих мышей, покидающих свое место в руинах исторического памятника в Банде, Индия.