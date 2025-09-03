Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Фотографии дикой природы, представленные на конкурсе лондонского «Музея естественной истории»
«Музей естественной истории» в Лондоне каждый год выбирает 100 лучших фотографий дикой природы. На церемонии награждения, которая пройдет 14 октября, станут известны имена победителей в разных категориях. В этом году конкурс собрал более 60 тысяч заявок. Некоторые работы можно увидеть уже сейчас.
Этот снимок был сделан после того, как кобра разбудила двух спящих львов.
На Камчатке бурый медведь спокойно бредет вдоль берега, а за ним сквозь облачный занавес возвышается вулкан Ильинский.
Трое детенышей гепарда практиковались в охоте в национальном заповеднике Самбуру в Кении, когда один из них поймал антилопу дик-дик.
Обширные водно-болотные угодья Камарга на юге Франции — пристанище для всевозможных водоплавающих птиц, в том числе большого фламинго.
Слизевики, напоминающие голубику на стебле, в лесу Слиндон в Великобритании. Это сообщество одноклеточных организмов, которые объединяются для поиска пищи и размножения.
Оса-гончар несет домой парализованную гусеницу.
На этот снимок, сделанный в парке Бернал-Хайтс в Сан-Франциско, попали два койота.
Растерянный трехпалый ленивец пересек дорогу и направился к первому объекту, похожему на дерево.
Одинокий слон пробирается через свалку отходов в Шри-Ланке.
Вспышка осветила хаотичное трепетание летучих мышей, покидающих свое место в руинах исторического памятника в Банде, Индия.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
