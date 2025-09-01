Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: как часто люди пользуются ChatGPT

В настоящее время ChatGPT — самый популярный в мире инструмент искусственного интеллекта (ИИ), привлекающий более пяти миллиардов посещений ежемесячно. Но как часто люди им пользуются?

Инфографика: как часто люди пользуются ChatGPT / © Visualcapitalist

Чтобы ответить на этот вопрос, специалисты портала Visualcapitalist визуализировали результаты опроса, в котором отслеживалось ежедневное, еженедельное и ежемесячное использование ChatGPT в 21 стране. Это дало представление о внедрении ИИ в разных регионах.

Индия стала мировым лидером по ежедневному использованию ChatGPT — 36% респондентов заявили, что используют ИИ каждый день. Примечательно, что этот показатель более чем вдвое превышает среднемировой уровень в 17%.

Несколько стран с развивающейся экономикой демонстрируют относительно высокие темпы внедрения, включая Пакистан (28% в день), Кению (27% в день) и Китай (24% в день). Это может свидетельствовать о более высокой открытости к новым технологиям в этих странах или о наличии большого количества рабочих мест, где ChatGPT может быть легко использован.

На другом конце шкалы находится Япония, где наблюдается самый низкий уровень ежедневного использования — всего 6%. Почти половина японских респондентов заявили, что редко используют ChatGPT, что говорит об ограниченной интеграции с повседневными задачами.

Аналогичная тенденция наблюдается в нескольких европейских странах. Во Франции, Великобритании, Польше и Португалии лишь около 10–12% пользователей сообщают о ежедневном использовании ChatGPT, а более 40% относятся к категории «редко».