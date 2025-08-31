Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: Как американцы добираются до работы

Карта наглядно показывает, как американцы добирались на работу в 2019 году, незадолго до пандемии.

Как американцы добираются до работы / © Datawrapper

В 2019 году почти во всех штатах самым популярным способом добираться на работу была поездка на автомобиле в одиночку. При этом, на Аляске оказались распространены прогулки, а также другие способы передвижения. Вероятно, там могут использовать, к примеру, снегоходы. Общественный транспорт оказался самым популярным в Нью Йорке.

После пандемии ситуация изменилась не сильно. Добираться до работы на автомобиле в одиночку предпочитают большинство американцев.

Доля американцев, которые ездят на работу на автомобиле в одиночку / © Overflow Data

Еще один популярный способ добираться на работу — на автомобиле совместно с другими пассажирами. Этот вариант оказался востребован, к примеру, в боро Денали на Аляске (31,7) и в техасском округе Форд (28%).

Доля американцев, которые ездят на работу на автомобиле совместно с другими пассажирами/ © Overflow Data

Общественный транспорт пользуется наибольшей популярностью в некоторых округах штата Нью-Йорк.

Доля американцев, которые ездят на работу на общественном транспорте/ © Overflow Data

На Аляске также сохраняют популярность прогулки. На Алеутских Восточных островах (Aleutians East Borough) добираются на работу пешком 52,7% жителей.

Доля американцев, которые ездят на работу пешком/ © Overflow Data

Другие способы добраться до работы вновь оказались наиболее востребованы на Аляске. Так в районе Кусилвак (Kusilvak Census Area) их используют 45,2% жителей.

Доля американцев, которые добираются до работы другим способом / © Overflow Dat

Достаточно популярным вариантом оказалась работа из дома. В некоторых округах популярность удаленной работы достигает 25-30%.

Доля американцев, которые работают из дома / © Overflow Dat

Вероятно, в сельских районах, таких как Монтана и Южная Дакота, люди могут работать на фермах и в семейных хозяйствах. В таких округах, как Марин (Marin County, CA) или Вашингтон (Washington DC), уже больше квалифицированных специалистов, к примеру, в сфере IT, которые могут работать из дома.