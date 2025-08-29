Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: сколько европейцы тратят времени на просмотр экрана телефона
Во всём мире люди в среднем тратят 4 часа 37 минут на просмотр своих смартфонов, проверяя телефоны в среднем 58 раз в день.
В будни смартфоны используют чаще, чем в выходные. На рабочее время приходится более половины проверок телефона — 30 в день.
По данным Statista за третий квартал 2024 года, среди 53 проанализированных стран мира за экраном смартфона больше всего времени проводят жители Ганы — более 5 часов 43 минут в день. Далее следуют филиппинцы (5 часов 21 минута) и бразильцы (5 часов 12 минут).
В Европе лидерами по длительности просмотра экрана оказались россияне, которые проводят за смартфоном 4 часа и 7 минут. В общемировом рейтинге это 17-е место.
Второе и третье место среди европейских стран занимают Турция (4 часа 4 минуты) и Болгария (3 часа 4 минуты). В общемировом рейтинге это 18-е и 22-е места соответственно.
Меньше всего среди европейцев проводят за экраном датчане — 2 часа 27 минут. А среди всех стран меньше всего времени тратят на смартфоны японцы — 1 час 47 минут.
