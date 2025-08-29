Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: сколько европейцы тратят времени на просмотр экрана телефона

Во всём мире люди в среднем тратят 4 часа 37 минут на просмотр своих смартфонов, проверяя телефоны в среднем 58 раз в день.

Инфографика: сколько европейцы тратят времени на просмотр экрана телефона / © lingue.maps, Instagram

В будни смартфоны используют чаще, чем в выходные. На рабочее время приходится более половины проверок телефона — 30 в день.

По данным Statista за третий квартал 2024 года, среди 53 проанализированных стран мира за экраном смартфона больше всего времени проводят жители Ганы — более 5 часов 43 минут в день. Далее следуют филиппинцы (5 часов 21 минута) и бразильцы (5 часов 12 минут).

В Европе лидерами по длительности просмотра экрана оказались россияне, которые проводят за смартфоном 4 часа и 7 минут. В общемировом рейтинге это 17-е место.

Второе и третье место среди европейских стран занимают Турция (4 часа 4 минуты) и Болгария (3 часа 4 минуты). В общемировом рейтинге это 18-е и 22-е места соответственно.

Меньше всего среди европейцев проводят за экраном датчане — 2 часа 27 минут. А среди всех стран меньше всего времени тратят на смартфоны японцы — 1 час 47 минут.