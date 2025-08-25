  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
25 августа, 12:47
Рейтинг: +1047
Посты: 2342

Маск показал, как на его заводе одновременно создается крупнейшая партия космических ракет в истории

Несмотря на то, что SpaceX пришлось перенести десятый испытательный полет транспортной системы Starship из-за проблем с наземными системами, генеральный директор космической компании Илон Маск решил порадовать своих подписчиков и в соцсети X показал, как выглядит изнутри космический конвейер завода Starfactory.

# SpaceX
# StarShip
# космос
# ракеты
Космический конвейер завода Starfactory / © Elon Musk
Космический конвейер завода Starfactory / © Elon Musk

В видеоролике Маск показал, как идут работы по одновременному созданию крупнейшей партии космических ракет Starship в истории. 

© Elon Musk

SpaceX планирует, чтобы ее завод выпускал Starship каждый день, примерно с той же скоростью, с которой Boeing выпускает пассажирские самолеты 737. Конечно, конструкция Starship неизмеримо сложнее коммерческого авиалайнера, однако это препятствие не останавливает работу инженеров SpaceX.

25 августа, 07:38
Адель Романова

Астрономы поняли, откуда до Земли могут доходить случайные сигналы внеземных цивилизаций

В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межпланетная связь
# межпланетная станция
# радиоастрономия
# транзитный метод
# экзопланеты
