«Коперник» показал, как изменилось количество жарких дней в Европе

Анализ ежедневных данных о температуре, полученных с помощью космического аппарата «Коперник», показал, что в большей части Европы периоды сильной жары сегодня длятся дольше, чем 40 лет назад.

Количество дней в году, когда температура превышала 30 °C в Европе / © Josh Holder / ESA

В Южной Европе теперь более двух месяцев в году температура воздуха превышает 30 °C. В Мадриде, столице Испании, в последние годы в среднем фиксируется 63 дня с температурой выше 30 °C, что значительно больше по сравнению с 29 днями в начале 1980-х годов.

Во многих регионах жара не только продолжается дольше, но и становится сильнее. Например, сорок лет назад температура в Мадриде редко поднималась выше 32 °C, а за последние пять лет типичное лето включало около 40 дней с превышением этого уровня.