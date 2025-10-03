  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
3 октября, 07:37
Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Сегодня, когда мир связан плотнее, чем когда-либо, доступ в интернет превратился в ключевую часть инфраструктуры. Но стоимость этого доступа заметно различается в разных уголках планеты.

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года / © Visualcapitalist 
Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года / © Visualcapitalist 

Инфографика, представленная выше, сравнивает цену фиксированного широкополосного интернета за мегабит в секунду более чем в 60 странах в 2025 году. Данные для визуализации предоставлены We Are Social.

Самый дорогой интернет. На вершине списка — Объединенные Арабские Эмираты, где средняя стоимость достигает 4,31 доллара (355 рублей) за мегабит в секунду. Это почти вдвое больше, чем у идущей следом Ганы — 2,58 доллара (почти 213 рублей).

Высокие цены в данном случае связаны с ограниченной конкуренцией, сложностями в развитии инфраструктуры и особенностями регулирования. В топе также оказываются Швейцария, Кения и Марокко, где цена превышает один доллар (82 рубля) за мегабит в секунду.

Резкий контраст демонстрируют страны Восточной Европы: Румыния — 0,01 доллара (0,83 рубля), Россия — 0,02 доллара (1,65 рубля) и Польша — 0,03 доллара (2,48 рубля). В этих странах предлагают один из самых дешевых видов доступа к интернету в мире. Среди лидеров — также ряд азиатских стран: Вьетнам, Китай, Южная Корея. В этих странах интернет быстрый и недорогой, иногда всего по 0,05 доллара (4,13 рубля) за мегабит в секунду.

Соединенные Штаты входят в число стран с относительно доступным интернетом: в среднем 0,08 доллара (6,60 рубля) за мегабит в секунду. Другие развитые экономики — Франция, Япония и Германия — также находятся ниже мирового среднего показателя, составляющего около 0,42 доллара (34,67 рубля) за мегабит в секунду.

