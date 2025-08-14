Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китайский робот установил новый мировой рекорд в забеге на 100 метров
Инженеры Чжэцзянского университета на востоке Китая сообщили, что их четвероногий робот под названием «Белый носорог» установил новый рекорд Гиннесса в забеге на 100 метров. Машина преодолела дистанцию за 16,33 секунды, побив предыдущий мировой рекорд — 19,87 секунды, установленный южнокорейским роботом Hound.
Действующий мировой рекорд среди людей в беге на 100 метров составляет 9,58 секунды, и был установлен Усэйном Болтом в 2009 году в Берлине.
Робота «Белый носорог» разработали инженеры Чжэцзянского университета совместно со специалистами Школы аэронавтики и астронавтики, а также Глобального научно-технологического инновационного центра Ханчжоу. Рекорд установили на испытательном полигоне в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян.
