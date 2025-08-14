  • Добавить в закладки
Олег Гончар

Олег Гончар
Олег Гончар
14 августа, 09:10
Рейтинг: +679
Посты: 2073

Китайский робот установил новый мировой рекорд в забеге на 100 метров

Инженеры Чжэцзянского университета на востоке Китая сообщили, что их четвероногий робот под названием «Белый носорог» установил новый рекорд Гиннесса в забеге на 100 метров. Машина преодолела дистанцию за 16,33 секунды, побив предыдущий мировой рекорд — 19,87 секунды, установленный южнокорейским роботом Hound.

Сообщество
# Китай
# рекорды
# Роботы
# технологии
Робот «Белый носорог» / © Zhejiang University
Робот «Белый носорог» / © Zhejiang University

Действующий мировой рекорд среди людей в беге на 100 метров составляет 9,58 секунды, и был установлен Усэйном Болтом в 2009 году в Берлине.

© Zhejiang University

Робота «Белый носорог» разработали инженеры Чжэцзянского университета совместно со специалистами Школы аэронавтики и астронавтики, а также Глобального научно-технологического инновационного центра Ханчжоу. Рекорд установили на испытательном полигоне в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян.


Комментарии

Написать комментарий
[miniorange_social_login]

Последние комментарии

Александр Березин
12 минут назад
1, "Это в первые100 млн лет существования-то? В вашей статье дан именно такой срок замедления вращения" Там дан срок замедления вращения с текущей

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Maria
33 минуты назад
🤣🤣🤣 Его же забрали. Он прилетел домой.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Владимир Байбиков
3 часа назад
Всё, что распространяется директивно, по приказу "сверху", а не в результате честной конкуренции, оказывается ужасным (согласен с ув. Антоновым).

РКН: в России вступил в силу запрет на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*

Таракан Луи
11 часов назад
Николай, ну то есть с картошкой не сложилось у него и решил в кино податься ? Хитрый жук

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Имя Фамилия
12 часов назад
Гы-гы-гы. Не поможет. :-)))) Там вообще своя экономика. Когда в весеннюю жару батареи продолжают жарить на полную - это потому что комунальщикам нужно

Разработка российских ученых может сократить расходы городского теплоснабжения на 12% в год

Николай Шелехов
13 часов назад
Таракан, снимается в дичи категории Б. Ведь на Марсе нет возможности делать фуллконтент

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Николай Шелехов
13 часов назад
Серега, конечно, ведь каменные планеты выглядят по-разному и на Марс не летают 50 лет и настоящих снимков с Марса конечно же не жопой жуй

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Николай Шелехов
13 часов назад
Алексей, а откуда ветра на Юпитере в отсутствии воздуха?

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Sam Dowson
16 часов назад
"никакой связи между психопатией и низким уровнем эмпатии нет." - ну разумеется, иначе диагноз "психопатия" пришлось бы ставить всем, например, кто

Психологи опровергли отсутствие эмпатии у психопатов

Sam Dowson
16 часов назад
Оправдание притянуто за уши. Телеграм - помойка всяких надувал, которые не звонят, а пишут. Вотс апп вообще сделал звонки от незнакомых беззвучными.

РКН: в России вступил в силу запрет на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*

ulogin_vkontakte_36459212
17 часов назад
На Ютубе встретил несколько роликов. Там человекоподобные роботы дерутся на ринге. Место действия - Китай. В комментариях пишут, что уже давно идут

Сан-Франциско стал ареной «подпольных» поединков человекоподобных роботов

Николай Цыгикало
17 часов назад
Сергей, непонятно только, как эта сетка прекратит работу спутника. На мой взгляд, как-то за уши притянуто в плане противоспутникового оружия. А

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

Dmitrij D
17 часов назад
США земли мало теперь гегемония луны? Немного ли они хотят.

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Сергей Т
18 часов назад
Николай, если пулькой, то это уже оружие. А так, если что, просто мусоросборщик.

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

1 2
18 часов назад
"Соотношение массы атмосферы и собственно планеты у Венеры и Земли различается рддикально. Естественно, что вращение их замедлялось с сильно

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Fuer Grissa
18 часов назад
Меня эта статья зацепила потому что один из моих любимых сериалов "Загрузка" (в недалеком будущем существуют цифровые раи от разных техногигантов,

Лучше искусство и вечная молодость: какие минусы есть у цифрового бессмертия

Сергей Т
19 часов назад
Такие интересные инженерные решения! И все умы работают для одной цели: как быстрее и больше убить. К чему мир катится... 🥺

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Сергей Т
19 часов назад
А кто производитель машины? Где производилась сборка?

Беспилотный грузовик впервые прошел маршрут Петербург–Казань за 24 часа

Таракан Луи
20 часов назад
Ну это всё понятно , а где тот астронавт что там картошку выращивал?

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Сергей Запрягаев
21 час назад
Насчёт "недостаточно топлива" - это надо посчитать ещё, "Юнону" так-то изначально хотели спустить на более низкую орбиту, а потом ещё затормозить для

Конгрессмен призвал NASA отправить зонд в погоню за новым межзвездным объектом

