SpaceX выполнила 100-й запуск в 2025 году, отправив на орбиту спутники конкурента

Ракета Falcon 9 компании Илона Маска с 24 спутниками Amazon для проекта Kuiper стартовала из космического центра на мысе Канаверал (штат Флорида) в понедельник, 11 августа, в 15:35 по московскому времени.

Запуск Falcon 9 со спутниками для проекта Kuiper 11 августа 2025 года / © SpaceX

Этот пуск стал 97-м запуском Falcon 9 в 2025 году и одновременно 100-й миссией SpaceX за год. Еще три миссии были испытательными запусками сверхтяжелой ракеты Starship, которую компания разрабатывает для полетов на Марс.

Две предыдущие попытки запуска — 9 и 10 августа — были отменены из-за неблагоприятных погодных условий: сначала на стартовой площадке, а затем в районе посадки. Первая ступень ракеты, запустившая миссию Kuiper, имела заводской номер B1091 и изначально была изготовлена как боковой ускоритель для Falcon Heavy, состоящего из трех соединенных Falcon 9 и предназначенного для вывода более тяжелых грузов.

Если компания сохранит нынешний темп, то завершит 2025 год примерно с 163 пусками, что превысит рекорд 2024 года в 138 запусков (тогда было 132 пуска Falcon 9, два пуска Falcon Heavy и четыре испытательных полета Starship). Более 70% запусков Falcon 9 в этом году направлены на развертывание Starlink — созвездия спутников связи SpaceX на низкой околоземной орбите. Сейчас Starlink насчитывает более 8 100 действующих спутников, и их число постоянно растет.

Проект Kuiper — аналог Starlink от компании Amazon, который находится на ранней стадии развертывания. Последний запуск стал лишь четвертым для Kuiper и довел общее число его спутников до 102. В будущем группировка Kuiper будет насчитывать более 3 200 аппаратов, которые планируется вывести в космос в ходе более чем 80 пусков в течение ближайших лет.