Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае воссоздали первый в мире сейсмограф, придуманный еще во II веке

Согласно историческим источникам, около 2000 лет назад китайский ученый и изобретатель Чжан Хэн создал устройство под названием «Хоуфэн Дидун И», которое считается первым в мире сейсмографом.

Реконструкция сейсмографа Чжан Хэна / © The Chinese Museum Calgary Alberta / Wikimedia Commons

Хотя прибор и упоминается в древних записях, современные инженеры и историки долгое время сомневались в его реальности и технической осуществимости. В 2017 году «Хоуфэн Дидун И» даже был исключен из школьных учебников в Китае как спорный с исторической точки зрения артефакт.

Однако этот факт не остановил группу китайских ученых под руководством Сюй Гоудуна из Института предотвращения катастроф — они решили воссоздать древний прибор и проверить его работоспособность.

По данным хроник, «Хоуфэн Дидун И» представлял собой бронзовый сосуд с восемью головами драконов, направленными в разные стороны. Каждый дракон держал в пасти бронзовый шар, а под ним находилась жаба с открытым ртом. При сейсмическом толчке шар выпадал в рот жабы, указывая направление источника землетрясения.

Новая модель устройства, воссозданная командой исследователей, состоит из трёх основных элементов: центрального маятника, Г-образного рычага, передающего движение, и блокирующего механизма, предотвращающего срабатывание всех «драконов» одновременно. При землетрясении маятник — вертикальный стержень, закрепленный в основании, — отклоняется всего на один миллиметр, и это движение через рычаг приводит в действие одного из «драконов», сбрасывающего шар в направлении толчка. Продуманная система блокировки обеспечивала падение только одного шара: после первого срабатывания остальные семь направлений автоматически блокировались. Это соответствует историческому утверждению: «один дракон сработал, а семь молчали».

Особенностью конструкции стала высокая чувствительность: расчеты показали, что устройство может реагировать даже на колебания земли амплитудой всего 0,5 миллиметра.

Исследование команды под руководством Сюй Гоудуна, опубликованное в журнале Progress in Geophysics, направлено на восстановление статуса «Хоуфэн Дидун И» как выдающегося достижения древней инженерной мысли. Созданное в 132 году нашей эры, во времена правления династии Восточной Хань, это устройство значительно опередило свое время: в Европе аналогичный прибор появился лишь в 1856 году, когда его разработал итальянский ученый Луиджи Пальмьери.