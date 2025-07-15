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Маск анонсировал юбилейный — десятый — полет Starship

Основатель и руководитель космической компании SpaceX, Илон Маск сообщил на своей странице в соцсети Х о новом испытательном полете транспортной системы Starship.

Девятый запуск Starship / © SpaceX

Десятый полет прототипа Starship, по словам Маска, состоится примерно через три недели, то есть в начале августа.

Напомним, что в середине июня прототип космического корабля Ship 36, который планировали отправить в десятый полет, взорвался в момент статического огневого испытания.