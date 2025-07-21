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Человек победил ИИ на чемпионате мира по программированию
Польский программист Пшемыслав Дембяк победил продвинутую модель искусственного интеллекта (ИИ) компании OpenAI в соревновании по программированию. Однако десятичасовой марафон довел мужчину до «полного изнеможения».
Двенадцать лучших программистов мира соревновались с ИИ в рамках состязания AtCoder World Tour Finals 2025 в Токио, организованного платформой AtCoder. Участникам конкурса предстояло решать задачи класса NP-hard — крайне сложные для вычислительных систем, поскольку для них не существует известных алгоритмов, позволяющих найти оптимальное решение быстро и точно. Для успешного выполнения заданий необходимо было использовать эвристические методы, позволяющие находить приемлемые, хоть и не всегда совершенные, решения.
Все участники, включая OpenAI, были ограничены идентичным оборудованием, предоставленным AtCoder, что обеспечивало равные условия для участников-людей и ИИ.
По результатам финального состязания Дембяк набрал 1 812 272 558 909 баллов, а модель OpenAI — 1 654 675 725 406 баллов, что соответствует отрыву примерно в 9,5%. Компания OpenAI назвала второе место важной вехой для моделей ИИ в соревновательном программировании.
Состязания показали, что модели ИИ продолжают совершенствоваться в программировании, поэтому победа Дембяка, бывшего сотрудника OpenAI, воспринимается не как окончательный триумф, а скорее как значимая точка в долгосрочном развитии.
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