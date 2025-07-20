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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
20 июля, 16:57
Рейтинг: +419
Посты: 921

Новый межзвездный объект может принадлежать враждебно настроенной инопланетной цивилизации, заявил ученый 

Недавно открытая межзвездная комета 3I/ATLAS, которая приближается к внутренней части Солнечной системы, может быть зондом инопланетной цивилизации. Об этом заявил известный астрофизик и профессор Гарвардского университета Абрахам (Ави) Леб.

Сообщество
# астрономия
# космос
Прогнозируемая траектория 3I/ATLAS через Солнечную систему / © Catalina Sky Survey
Прогнозируемая траектория 3I/ATLAS через Солнечную систему / © Catalina Sky Survey

В новой еще не прошедшей рецензирование статье Ави Леб сослался на так называемую гипотезу «Темного леса», описанную в одноименном романе китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Она гласит, что Вселенная полна молчаливых и агрессивных инопланетян, ведущих себя как можно спокойнее, чтобы избежать неизбежного взаимного уничтожения. Леб предположил, что 3I/ATLAS теоретически может служить доказательством того, что человечество не одиноко и что наши космические соседи могут представлять потенциальную угрозу.

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Mikhail Lukashev
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