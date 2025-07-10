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США отказались от создания экраноплана для военных
Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) сообщило о завершении программы по разработке и созданию демонстрационного дальнемагистрального самолета — экраноплана Liberty Lifter.
Программа Liberty Lifter была направлена на проектирование и создание недорогого экраноплана, который смог бы перевозить 100 тонн груза на расстояние до 12 тысяч километров, взлетать и приземляться на воду, не боясь волн высотой от одного до полутора метров.
«Мы узнали, что можем построить летающую лодку, способную взлетать и садиться при сильном волнении моря», — сообщил руководитель программы Liberty Lifter Кристофер Кент.
Однако DARPA заявило, что не будет финансировать создание экраноплана, а использует технологии, чтобы снизить стоимость строительства новых крупных самолетов. Сейчас агентство работает с промышленниками и заинтересованными сторонами в Министерстве обороны, чтобы выяснить, как быстро внедрить эти технологии в других форматах.
Общая сумма контрактов, выделенных DARPA на программу Liberty Lifter, — не менее 22 миллионов долларов.
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