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США отказались от создания экраноплана для военных

Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) сообщило о завершении программы по разработке и созданию демонстрационного дальнемагистрального самолета — экраноплана Liberty Lifter.

Художественный концепт Liberty Lifter / © Aurora Flight Sciences

Программа Liberty Lifter была направлена ​​на проектирование и создание недорогого экраноплана, который смог бы перевозить 100 тонн груза на расстояние до 12 тысяч километров, взлетать и приземляться на воду, не боясь волн высотой от одного до полутора метров.

«Мы узнали, что можем построить летающую лодку, способную взлетать и садиться при сильном волнении моря», — сообщил руководитель программы Liberty Lifter Кристофер Кент.

Однако DARPA заявило, что не будет финансировать создание экраноплана, а использует технологии, чтобы снизить стоимость строительства новых крупных самолетов. Сейчас агентство работает с промышленниками и заинтересованными сторонами в Министерстве обороны, чтобы выяснить, как быстро внедрить эти технологии в других форматах.

Общая сумма контрактов, выделенных DARPA на программу Liberty Lifter, — не менее 22 миллионов долларов.