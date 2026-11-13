Лифты поднялись почти на 600 метров: новый рекорд Книги Гиннесса установили в Китае

Компания Otis, один из ведущих мировых производителей, установщиков и поставщиков услуг по обслуживанию и модернизации лифтов и эскалаторов, получила официальный сертификат Книги рекордов Гиннесса в категории «Самый высокий лифт в здании». Рекорд установили два лифта Otis в небоскребе Tianjin 117, расположенном в китайском городе Тяньцзинь.

Небоскреб Tianjin 117 / © Otis

Два лифта Otis SkyRise, установленные на высоте 597,2 метра, сочетают высокоточную инженерию и интеллектуальные системы связи. Они обеспечивают плавную и надежную перевозку посетителей к смотровой площадке небоскреба. Otis выступает единственным поставщиком лифтового и эскалаторного оборудования для Tianjin 117: компания установила в здании 266 единиц оборудования, а также предоставляет специализированные инженерные и монтажные услуги, необходимые для работы на рекордной высоте.

Tianjin 117 — сверхвысокий небоскреб, в котором, как ожидается, разместится самая высокая в Китае эксплуатируемая этажная отметка. Здание также станет рекордсменом по высоте установленных в нем лифтов. Завершить амбициозный проект планируется к концу 2027 года. Он призван продемонстрировать передовые достижения в области строительства высотных сооружений и лифтовой инженерии.

Рекордные лифты Otis SkyRise разработаны с учетом необходимости обеспечить комфорт пассажиров при движении на больших скоростях и значительные расстояния. Кабины со звукоизоляцией имеют аэродинамическую конструкцию. При их разработке использовались методы вычислительной гидродинамики и испытания в аэродинамической трубе. Это позволяет снизить шум от воздушных потоков и компенсировать воздействие перепадов давления при скоростном движении. Лебедочные механизмы, системы управления и канаты из высокопрочной стали обеспечивают мощность и точность, необходимые для перемещения больших грузов на скоростях, характерных для сверхвысоких зданий. Технология рекуперации Otis ReGen позволяет возвращать энергию, вырабатываемую при торможении лифта, обратно в электросеть здания. Интеллектуальные системы обеспечивают мониторинг работы оборудования в реальном времени, управление пассажиропотоками, а также профилактическое обслуживание на основе анализа данных. Это помогает поддерживать оптимальную производительность и сокращать время простоев.

Присвоение рекорда Книгой Гиннесса последовало вскоре после того, как Совет по вертикальному урбанизму (Council on Vertical Urbanism) подтвердил, что лифты Tianjin 117 станут самыми высокими в мире. Та же организация удостоверила, что в небоскребе будет находиться самая высокая в Китае эксплуатируемая этажная отметка.

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