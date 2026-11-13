Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
Рейтинг: +514
Посты: 306
4

Государственный долг стран в 2026 году: наглядное сравнение на инфографике

Объемы государственных заимствований достигли исторически высоких уровней. Рост расходов на обслуживание долга и увеличение бюджетных потребностей создают все большую нагрузку на государственные финансы. Хотя на крупнейшие экономики мира приходится значительная часть совокупной задолженности, если сопоставить ее с объемом национального производства, картина будет выглядеть иначе.

Сообщество
# долг
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
# США
# финансы
# экономика
Государственный долг стран в 2026 году: рейтинг  / © Visual Capitalist
Государственный долг стран в 2026 году: рейтинг  / © Visual Capitalist

На инфографике представлены прогнозируемые объемы государственного долга разных стран в 2026 году. Данные основаны на октябрьском выпуске доклада Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook) за 2026 год. Учитывается валовой долг сектора государственного управления, включающий обязательства органов власти всех уровней.

Первое место занимают США с государственным долгом в размере 41,4 триллиона долларов — примерно треть от общемирового объема.

За последнее десятилетие долговая нагрузка США выросла со 107,5% ВВП в 2016 году до 126,8% в 2026-м: государственные заимствования увеличивались быстрее экономики. Одновременно растут и расходы на обслуживание долга. В 2026 финансовом году чистые процентные выплаты федерального правительства достигли 1,1 триллиона долларов — на 225 миллиардов долларов больше, чем расходы на оборону.

Второе место занимает Китай с долгом в 22,5 триллионов долларов. По прогнозам, в 2026 году китайский государственный долг впервые превысит 100% ВВП.

В отличие от США, один из главных источников бюджетных проблем Китая — система финансирования местных органов власти. На протяжении многих лет региональные администрации привлекали займы и использовали доходы от продажи земли для финансирования инфраструктурных проектов и развития территорий. Однако спад на рынке недвижимости подорвал эту модель пополнения бюджетов, усилив нагрузку на государственные финансы.

Несмотря на различия в характере бюджетных проблем, обе страны демонстрируют, как рост государственных заимствований меняет финансовую ситуацию в двух крупнейших экономиках мира.

Страны с крупнейшими объемами государственного долга не обязательно испытывают самую высокую долговую нагрузку. Если сравнивать задолженность с объемом экономики, то в 2026 году государственный долг, по прогнозам, превысит 100% ВВП в 20 странах — от крупных промышленно развитых государств до небольших развивающихся экономик.

Самое высокое в мире отношение государственного долга к ВВП ожидается в Судане — 334,4%. Следом идет Япония с показателем 199,4%. Во Франции (118,5%) и Канаде (115,6%) государственный долг также превысит годовой объем производства товаров и услуг. Боливия окажется чуть выше стопрoцентного порога — 100,2%. В России отношение государственного долга к ВВП составляет всего 19,3% или 552 миллиарда долларов.

Однако серьезные финансовые трудности могут возникать и в странах, где этот показатель ниже 100%. В 51 развивающейся стране расходы на обслуживание государственного долга превышают бюджетные расходы на здравоохранение или образование. Совокупно в этих государствах проживают 3,7 миллииарда человек.

По прогнозу МВФ, к 2030 году мировой государственный долг превысит 100% глобального ВВП. Такой уровень задолженности в последний раз наблюдался вскоре после Второй мировой войны.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# долг
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
# США
# финансы
# экономика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
Звезда по имени пива (И семь ее планет)
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Санкт-Петербург
Лекция
13 Ноя
1200
Бывает ли поздно учить язык и есть ли языковые способности?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Ноя
1100
Саудовская Аравия и ОАЭ: монархии в поисках будущего
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Ноя
1200
Динозавры: монстры эволюции. Как они стали птицами
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Медицинское обеспечение и безопасность космических полетов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Карбон в архитектуре и дизайне: когда материал становится частью эстетики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Ноя
1600
Подвиг создателей ядерного щита. Война, которая не случилась
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Ноя
600
Как заглянуть в мозг, не вскрывая черепную коробку?
ВСмысле
Онлайн
Экскурсия
15 Ноя
Бесплатно
Другой космос
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. «Росатом» испытал ядерное топливо нового поколения при температуре 1600 °C

    12 ноября, 19:05

  2. Радиосигнал от близкой звезды может указывать на взаимодействие ее планеты с вулканически активным спутником

    12 ноября, 16:05

  3. Исчезновению миллиарда лет в геологической летописи Земли нашли объяснение

    12 ноября, 14:52

  4. Эксперт объяснил, что можно узнать о загрязнении города по снегу

    12 ноября, 13:39
Выбор редакции

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

8 ноября, 17:03

Последние комментарии

Artyom Ustyuzhin
57 минут назад
Andrew, неплохо ты с именами загнул-я только Ахау и понял

Археологи выяснили название вновь открытого города майя

Black Reader
4 часа назад
Пью, понимаю, что русский не в совершенстве... Но, базовая логика-то должна быть. С.-Пб. где? Потому и стройка российская. ))

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Sergey Gorovoy
6 часов назад
Евгений, а не надо было?

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2026 году

Sergey Gorovoy
6 часов назад
Andre, но ответик накатан-таки, хе-хе, в "копилочку" аккаунта, на который, скорее всего, тоже наплевать).

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2026 году

Константин Кот
7 часов назад
Россию на 1-е место. Ни одна в мире страна не выдержала бы такие санкции как РФ.

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2026 году

Татьяна Кальницкая
8 часов назад
Анатолий, как женщина, скажу Вам, что, данная шутка давно не относится к современной женщине, а в нашем постсоюзном обществе, так очень давно. Хотя,

Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Михаил Невский
9 часов назад
Владимир, Инфляция + там действительно большие зарплаты 10-12 фунтов в час минималка, а фунт дороже и евро и доллара не намного но дороже. 1200 руб в час

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Andre Ivanov
9 часов назад
Простая и туповатая перепечатка из западных изданий, как только вижу рейтинги от данного издания, сразу пролистываю, ибо обычно политизированный

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2026 году

Иван Колупаев
9 часов назад
Александр, пришлось подключить ии чтоб вы наконец угомонились. Просто скормил ему этот ваш "ответ" возражать самому на каждую вашу новую выдумку

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Анатолий Потапенко
10 часов назад
О как! «Ориентальная традиционалистка» хочет быть желанной и воспринимает свою желанность как продолжение семейной роли, а сторонница

Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, вы опять ничего не поняли (или сделали вид) и токуете о своем. Но мне надоело вам разжевывать элементарные вещи превозмогая ваши подмены

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Дмитрий Грабак
10 часов назад
Холонский технологический институт находится в городе Холон в Израиле. И да, это они делали это исследование.

Спутники составили глобальную карту истощения подземных вод

Евгений Кастрюлькин
11 часов назад
Пью, атомная энергетика вырабатывающая электроэнергию и строительство электростанций по всему миру, поставка - это не производство?

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Сергей Никольский
11 часов назад
чем куб...- Который, соответственно, является вторым платоновым телом! Логично...Учёные забросили сакральную геометрию?...- Она им неинтересна...-

Ученые впервые получили искусственный алмаз при комнатной температуре

Сергей Никольский
11 часов назад
Что за источник?...- Правильно записанная формула пространственной системы координат, X=Y=Z, между которыми 120 градусов, круг, разделенный на три

Ученые впервые получили искусственный алмаз при комнатной температуре

Сергей Никольский
11 часов назад
Раскрыт механиз образования альтернативной формы алмазов...- Интересно...- При сжатии графита внутри формируется не классический алмаз с

Ученые впервые получили искусственный алмаз при комнатной температуре

Илья Дзен
12 часов назад
ничего не понятно, но очень интересно

«Росатом» испытал ядерное топливо нового поколения при температуре 1600 °C

Александр Березин
12 часов назад
Иван, "лександр, там использовались LSM и плавающая бронетехника амфибии" То есть именно то, что я и написал: "Почему после Нормандии союзники первую

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
13 часов назад
Пью, "Александр, Причем тут служанок?" Прочитайте ветку -- поймете. "Вообще просто каких-нибудь крестьянок как у Толстого в Воскресении или у

Пятьсот лет измен: что генетики рассказали о слабых местах моногамии

Александр Березин
13 часов назад
Пью, "россияне", конечно, согласятся только с вами. Как и громадяне. Но я-то про жителей реальной России, а не ваших внутренних россиян и громадян.

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Самые обсуждаемые