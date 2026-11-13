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Государственный долг стран в 2026 году: наглядное сравнение на инфографике
Объемы государственных заимствований достигли исторически высоких уровней. Рост расходов на обслуживание долга и увеличение бюджетных потребностей создают все большую нагрузку на государственные финансы. Хотя на крупнейшие экономики мира приходится значительная часть совокупной задолженности, если сопоставить ее с объемом национального производства, картина будет выглядеть иначе.
На инфографике представлены прогнозируемые объемы государственного долга разных стран в 2026 году. Данные основаны на октябрьском выпуске доклада Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook) за 2026 год. Учитывается валовой долг сектора государственного управления, включающий обязательства органов власти всех уровней.
Первое место занимают США с государственным долгом в размере 41,4 триллиона долларов — примерно треть от общемирового объема.
За последнее десятилетие долговая нагрузка США выросла со 107,5% ВВП в 2016 году до 126,8% в 2026-м: государственные заимствования увеличивались быстрее экономики. Одновременно растут и расходы на обслуживание долга. В 2026 финансовом году чистые процентные выплаты федерального правительства достигли 1,1 триллиона долларов — на 225 миллиардов долларов больше, чем расходы на оборону.
Второе место занимает Китай с долгом в 22,5 триллионов долларов. По прогнозам, в 2026 году китайский государственный долг впервые превысит 100% ВВП.
В отличие от США, один из главных источников бюджетных проблем Китая — система финансирования местных органов власти. На протяжении многих лет региональные администрации привлекали займы и использовали доходы от продажи земли для финансирования инфраструктурных проектов и развития территорий. Однако спад на рынке недвижимости подорвал эту модель пополнения бюджетов, усилив нагрузку на государственные финансы.
Несмотря на различия в характере бюджетных проблем, обе страны демонстрируют, как рост государственных заимствований меняет финансовую ситуацию в двух крупнейших экономиках мира.
Страны с крупнейшими объемами государственного долга не обязательно испытывают самую высокую долговую нагрузку. Если сравнивать задолженность с объемом экономики, то в 2026 году государственный долг, по прогнозам, превысит 100% ВВП в 20 странах — от крупных промышленно развитых государств до небольших развивающихся экономик.
Самое высокое в мире отношение государственного долга к ВВП ожидается в Судане — 334,4%. Следом идет Япония с показателем 199,4%. Во Франции (118,5%) и Канаде (115,6%) государственный долг также превысит годовой объем производства товаров и услуг. Боливия окажется чуть выше стопрoцентного порога — 100,2%. В России отношение государственного долга к ВВП составляет всего 19,3% или 552 миллиарда долларов.
Однако серьезные финансовые трудности могут возникать и в странах, где этот показатель ниже 100%. В 51 развивающейся стране расходы на обслуживание государственного долга превышают бюджетные расходы на здравоохранение или образование. Совокупно в этих государствах проживают 3,7 миллииарда человек.
По прогнозу МВФ, к 2030 году мировой государственный долг превысит 100% глобального ВВП. Такой уровень задолженности в последний раз наблюдался вскоре после Второй мировой войны.
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