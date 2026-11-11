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Двадцать лет замены пестицидов не помогли защитить речных беспозвоночных

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В Европе 20 лет подряд пытались защитить речные экосистемы заменой опасных пестицидов на якобы более безопасные. Теперь исследователи показали, что уровень угнетения речных беспозвоночных остался на прежнем уровне. Это ставит вопрос и о безопасности новых пестицидов, и о том, насколько вообще дело было именно в них, а не каких-то иных, неучтенных факторах.

Биология
# беспозвоночные
# биоразнообразие
# водные животные
# загрязнение воды
# пестициды
# ракообразные
# сельское хозяйство
# экосистемы
Донные беспозвоночные — важная часть пресноводных экосистем, чувствительная к химическому загрязнению
Донные беспозвоночные — важная часть пресноводных экосистем, чувствительная к химическому загрязнению / © Daniella Pienaar

Ученые из Центра экологических исследований имени Гельмгольца и Университета Дуйсбурга — Эссена (Германия) сопоставили замеры химического загрязнения с состоянием сообществ донных беспозвоночных в 152 малых сельскохозяйственных ручьях за период с 1998 по 2021 год. Выяснилось, что в среднем в каждом водоеме число представителей тех видов насекомых и ракообразных, что считаются наиболее уязвимыми к пестицидам, составляет лишь половину от того, которое должно встречаться по расчетам ученых. Значит, экосистема водоемов находится в угнетенном состоянии и далека от нормы. Результаты этого исследования опубликовали в виде препринта на сайте bioRxiv.org.

Авторы научной работы выделили главные причины, почему регуляторные меры не срабатывают так, как задумывалось. Прежде всего играет роль эффект непрерывной цепочки замен: когда один опасный класс веществ запрещают, его тут же сменяет другой. Так, вместо запрещенных в начале 2000-х годов фосфорорганических соединений пришли неоникотиноиды, а после ограничения последних выросла доля пиретроидов.

Формулы пестицидов изменились, но их общая опасность для природы осталась прежней. Кроме того, процесс переоценки веществ сильно затягивается: почти все действующие вещества исследовали и одобряли в среднем шесть с лишним лет, хотя почти половина из них в итоге не прошла проверку и была запрещена. Все это время потенциально опасные соединения легально оставались в воде. Роль играет и «эхо» старых запретов: следы веществ, запрещенных несколько лет назад, продолжают регулярно попадать в воду, поскольку эти соединения годами не распадаются в грунте.

Как отметили ученые, официальные европейские индикаторы, основанные на объемах продаж пестицидов, рапортуют о значительных успехах и снижении рисков. Однако реальный полевой мониторинг показывает противоположную картину: регуляция меняет набор загрязнителей в воде, но не снижает общий экологический вред для природы. Авторы исследования настаивают, что успехи экологической политики необходимо оценивать не по бумажным отчетам о продажах, а по прямым замерам в экосистемах.

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Марк Чернов
Марк Чернов
202 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Биология
# беспозвоночные
# биоразнообразие
# водные животные
# загрязнение воды
# пестициды
# ракообразные
# сельское хозяйство
# экосистемы
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