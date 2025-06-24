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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
2 минуты назад
Рейтинг: 0
Посты: 38

Flightradar24 показал, как самолеты сменили курс после запуска иранских ракет по Катару

Cервис Flightradar24, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, показал, как очищается небо после запуска иранских ракет по Катару.

Сообщество
# авиация
# Израиль
# Иран
Власти Катара и ОАЭ временно закрыли воздушное пространство после запуска иранских ракет / © Flightradar24
Власти Катара и ОАЭ временно закрыли воздушное пространство после запуска иранских ракет / © Flightradar24

Напомним, Иран вечером 23 июня атаковал ракетами базу ВВС Аль-Удейд в Катаре, где размещены американские, британские и катарские подразделения. Запуск ракет произвели в ответ на бомбардировки США ядерных объектов исламской республики.

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ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
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Стасюк V
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Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

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Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

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Sam, что касается "Если их сложить в головной части МБР, условно, как листы бумаги" — прекрасная мысль. Сделать боеголовки плоскими как айфоны, но при

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Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Николай Цыгикало
4 часа назад
Sam, рисовать не запрещено; сам в том числе рисовал и публиковал несколько лет назад. У каждой ступени разведения есть свои особенности работы. И они

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Николай Цыгикало
5 часов назад
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