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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
5 минут назад
Рейтинг: +1024
Посты: 2250

Exploration Company показала макет нового европейского космического корабля

Французско-немецкая компания Exploration Company представила обновленный макет космического аппарата Nyx 16 июня на авиасалоне в Париже.

Сообщество
# космос
# технологии
Пилотируемая модификация космического аппарата Nyx / © SpaceNews / Jeff Foust
Пилотируемая модификация космического аппарата Nyx / © SpaceNews / Jeff Foust

Корабль Nyx разрабатывают в рамках программы Европейского космического агентства (ESA), направленной на создание аппарата, способного выполнять полеты к Международной космической станции с 2028 года.

Первый полноценный тестовый полет Nyx должен состоятся в ближайшие дни. Nyx отправится в космос во время миссии Transporter-14 компании SpaceX. Согласно плану испытаний, корабль проведет три часа на орбите, прежде чем приводнится у берегов Гавайев.

Хотя изначально Nyx собираются задействовать для доставки грузов, в будущем компания планирует создать его пилотируемую модификацию. Представленный на авиасалоне макет включал двух астронавтов на борту наряду с грузом.

Несмотря на то что будущий грузовой корабль проектируют для МКС, Exploration Company нацеливается на коммерческие космические станции как на своих основных клиентов. Компания сообщила о соглашениях с Axiom Space, Starlab Space и Vast на транспортировку грузов на их будущие космические станции.

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Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

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