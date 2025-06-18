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Exploration Company показала макет нового европейского космического корабля
Французско-немецкая компания Exploration Company представила обновленный макет космического аппарата Nyx 16 июня на авиасалоне в Париже.
Корабль Nyx разрабатывают в рамках программы Европейского космического агентства (ESA), направленной на создание аппарата, способного выполнять полеты к Международной космической станции с 2028 года.
Первый полноценный тестовый полет Nyx должен состоятся в ближайшие дни. Nyx отправится в космос во время миссии Transporter-14 компании SpaceX. Согласно плану испытаний, корабль проведет три часа на орбите, прежде чем приводнится у берегов Гавайев.
Хотя изначально Nyx собираются задействовать для доставки грузов, в будущем компания планирует создать его пилотируемую модификацию. Представленный на авиасалоне макет включал двух астронавтов на борту наряду с грузом.
Несмотря на то что будущий грузовой корабль проектируют для МКС, Exploration Company нацеливается на коммерческие космические станции как на своих основных клиентов. Компания сообщила о соглашениях с Axiom Space, Starlab Space и Vast на транспортировку грузов на их будущие космические станции.
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