У детей за годы до диагноза «рак» обнаружили антитела к белкам восстановления ДНК

Норвежские ученые обнаружили ранее неизвестный механизм развития детских онкологических заболеваний. Как выяснилось, в организме заболевших детей вырабатывается аномальное количество антител, которые блокируют белковую систему восстановления ДНК. Это открытие способно в будущем привести к созданию программ ранней диагностики и предотвращения раковых опухолей у маленьких пациентов за годы до появления первых симптомов.

Международная группа ученых под руководством специалистов из Бергенского университета (Норвегия) проанализировала образцы крови и опухолевых тканей у больных саркомой и острым лимфобластным лейкозом. Как выяснилось, детский рак кардинально отличается от взрослого: у детей организм еще не успевает накопить критическое количество повреждений ДНК под воздействием экологии, возраста или образа жизни. Опухоли у них несут меньше мутаций и чаще возникают из незрелых стволовых клеток.

Изучив образцы крови пациентов в возрасте от двух до 19 лет, ученые заметили, что их иммунная система продуцирует особые защитные белки — аутоантитела класса IgG. Вместо защиты эти молекулы атакуют шесть ключевых белков своего же организма (включая RAD52, NUMA1 и MGMT), которые отвечают за исправление ошибок в генетическом коде.

Чтобы проверить связь этой иммунной аномалии с риском развития болезни, исследователи проанализировали данные длительных наблюдений из Великобритании. Сравнение показало, что у детей с повышенным уровнем таких антител риск заболеть раком в среднем через шесть лет после сдачи анализа оказался в восемь раз выше, чем у сверстников, чей уровень антител в норме.

Эксперименты подтвердили: опасные антитела способны проникать прямо внутрь делящихся клеток. Там они «связывают» и «замораживают» белки, восстанавливающие ДНК в зоне их синтеза, из-за чего клетки теряют способность исправлять поломки в геноме и перерождаются в опухолевые. О своем открытии ученые рассказали в журнале Frontiers in Immunology.

Специалисты предположили, что толчком к производству таких вредных антител могут послужить перенесенные инфекции, сбои в иммунной системе или реакция на микробы. В будущем авторы исследования планируют провести новые испытания на лабораторных мышах, чтобы окончательно доказать свою гипотезу и создать доступный тест для раннего скрининга детей.

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