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2 сентября, 16:25
Елизавета З.
13

NASA выбрало Blue Origin для создания марсианской сети связи стоимостью до 700 миллионов долларов

❋ 4.6

Системой связи нового поколения NASA назвало Mars Telecommunications Network, что переводится как «марсианская телекоммуникационная сеть». Ее задача — обеспечить надежную высокоскоростную связь и систему навигации для аппаратов на Красной планете. Для создания сети выбрали компанию Blue Origin.

Космонавтика
# Blue Origin
# космос
# марс
# технологии
В августе 2025 года Blue Origin предложила использовать модифицированную версию своего космического аппарата Blue Ring для марсианской связи / © Blue Origin

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США заключило с Blue Origin контракт на сумму до 700 миллионов долларов. Передать агентству высокопроизводительный телекоммуникационный орбитальный аппарат компания должна не позднее 31 декабря 2028 года.

Blue Origin предстоит не только спроектировать и разработать сеть, но и запустить ее. Также компания будет отвечать за эксплуатацию системы, когда она станет частью инфраструктуры NASA.

Главным элементом сети сделают высокопроизводительный телекоммуникационный космический аппарат на орбите Марса. Ему предстоит передавать научные данные и изображения, а также обеспечивать связью космические аппараты, работающие на Красной планете и ее орбите.

По планам NASA, сеть заработает к 2030 году. Управлять ею будет программа Space Communications and Navigation. Космическое агентство ожидает, что в будущем количество марсианских миссий вырастет. Новой марсианской сети связи предстоит поддерживать работу большего числа аппаратов и увеличить пропускную способность.

NASA также пояснило, что в последнее время стремится привлекать частные компании к созданию инфраструктуры. Mars Telecommunications Network не стала исключением. Само агентство решило сосредоточиться на исследованиях и научных открытиях.

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Космонавтика
# Blue Origin
# космос
# марс
# технологии
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# бензин
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# дизельное топливо
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# нпз
# Россия
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