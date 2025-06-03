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Boeing сделала самые значительные в своей истории инвестиции в создание F-47

Американская корпорация Boeing направила самый высокий в своей истории уровень внутренних инвестиций на разработку программы истребителя шестого поколения F-47. Об этом сообщил генеральный директор компании Келли Ортберг на 41-й ежегодной конференции Bernstein по принятию стратегических решений.

Изображение американского истребителя шестого поколения F-47 / © USAF

Стоит отметить, что это единственный истребитель шестого поколения, который намерены приобрести ВВС США, что многое говорит о масштабе программы F-47. Ведь в случае с пятым поколением, военные заказали два истребителя по программам F-22 и F-35, а в случае с четвертым поколением, ставка была сделана и вовсе на четыре самолета (F-15, F-16, F-111 и F-117).

Поэтому опора на один истребитель стала чем-то беспрецедентным. Тем более, что в Китае уже активно летают прототипы боевых машин шестого поколения J-36 и J-50.