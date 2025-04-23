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Китайский самолет-невидимка шестого поколения J-36 сможет садиться на движущийся авианосец

Разработчики китайского истребителя-невидимки J-36 («Цзянь-36») работают над компьютерной системой, которая поможет пилотам выполнять сложный и опасный маневр посадки на движущийся авианосец.

Китайский самолет-невидимка шестого поколения J-36 / © Weibo

Как сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, аэродинамическая схема «летающее крыло» J-36, в которой отсутствуют традиционные хвостовые части, затрудняет точную посадку на авианосец.

Однако новая система должна снизить риск, с которым придется столкнуться пилотам.

Схема посадки на авианосец китайского самолета-невидимки шестого поколения J-36 / © Acta Aeronautica et Astronautica Sinica

Кроме того, статья может быть свидетельством того, что разработчики J-36 находятся на ранних стадиях создания военно-морского варианта истребителя-невидимки.